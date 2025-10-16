Slušaj vest

Srpska lista podnela je žalbu Ustavnom sudu u Prištini zbog načina izbora potpredsednika skupštine iz srpskog naroda i zatražila uvođenje privremene mere da bi se, kako je istaknuto, zaustavile protivustavne radnje koje mogu naneti nepopravljivu štetu.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je podneo žalbu u ime deset poslanika devetog saziva skupštine "zbog nelegalnog izbora i nametanja potpredsednika skupštine koje pripada srpskom narodu od strane režima Aljbina Kurtija".

U zahtevu su, kako navodi, taksativno, detaljno i precizno navedena sva kršenja ustava, poslovnika o radu skupštine, ali i odluka ustavnog suda.

"Ujedno zahtevali smo uvođenje privremene mere kako bi se zaustavile protivustavne radnje koje mogu naneti nepopravljivu štetu", naglasio je Simić.

Poručio je da ovo nije pitanje jednog mesta u skupštini, već poštovanja prava srpskog naroda da sam bira svoje predstavnike i da ima adekvatnu zastupljenost u institucijama.

"U protivnom, ako bi se ovo nasilje većine nad manjinom legalizovalo, onda bi izbori bili apsolutno obesmišljeni, jer bi većina albanskih poslanika uvek mogla da nameće Srbima predstavnike, kako to Kurti čini od dolaska na vlast", dodao je Simić.

Naglašava i da su svesni "da je režim Aljbina Kurtija na silu ubacio Nenada Rašića za poslanika, kao i na mesto potpredsednika skupštine, ali ustavom zagarantovana prava se moraju poštovati, i imati primat nad političkom silom većine".

"Očekujemo da ustavni sud najhitnije postupi, jer je ovo pitanje od šireg društvenog značaja. Ujedno, i da zaštiti prava srpskog naroda, odbijajući da bude instrument u rukama režima Aljbina Kurtija", zaključio je Simić.

Rašić je 10. oktobra izabran za potpredsednika centralne skupštine u Prištini pošto prethodno ni jedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova, iako ta stranka ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.

Kurir Politika

SRPSKA LISTA ULOŽILA ŽALBU