Slušaj vest

Srpska lista podnela je žalbu Ustavnom sudu u Prištini zbog načina izbora potpredsednika skupštine iz srpskog naroda i zatražila uvođenje privremene mere da bi se, kako je istaknuto, zaustavile protivustavne radnje koje mogu naneti nepopravljivu štetu.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je podneo žalbu u ime deset poslanika devetog saziva skupštine "zbog nelegalnog izbora i nametanja potpredsednika skupštine koje pripada srpskom narodu od strane režima Aljbina Kurtija".

U zahtevu su, kako navodi, taksativno, detaljno i precizno navedena sva kršenja ustava, poslovnika o radu skupštine, ali i odluka ustavnog suda.

"Ujedno zahtevali smo uvođenje privremene mere kako bi se zaustavile protivustavne radnje koje mogu naneti nepopravljivu štetu", naglasio je Simić.

Poručio je da ovo nije pitanje jednog mesta u skupštini, već poštovanja prava srpskog naroda da sam bira svoje predstavnike i da ima adekvatnu zastupljenost u institucijama.

"U protivnom, ako bi se ovo nasilje većine nad manjinom legalizovalo, onda bi izbori bili apsolutno obesmišljeni, jer bi većina albanskih poslanika uvek mogla da nameće Srbima predstavnike, kako to Kurti čini od dolaska na vlast", dodao je Simić.

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE CIK Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici
kutija.jpg
PolitikaNASTAVLJENO POLITIČKO NASILJE KURTIJA: Sraman izbor Rašića poništio volju srpskog naroda na KiM
kurti.jpg

Naglašava i da su svesni "da je režim Aljbina Kurtija na silu ubacio Nenada Rašića za poslanika, kao i na mesto potpredsednika skupštine, ali ustavom zagarantovana prava se moraju poštovati, i imati primat nad političkom silom većine".

"Očekujemo da ustavni sud najhitnije postupi, jer je ovo pitanje od šireg društvenog značaja. Ujedno, i da zaštiti prava srpskog naroda, odbijajući da bude instrument u rukama režima Aljbina Kurtija", zaključio je Simić.

Rašić je 10. oktobra izabran za potpredsednika centralne skupštine u Prištini pošto prethodno ni jedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova, iako ta stranka ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.

Kurir Politika

Ne propustiteSRBI NA KIM"KRŠENJE PRAVA SRPSKOG NARODA" Simić: Srpska lista će se žaliti na odluku skupštine u Prištini da izabere Rašića za potpredsednika
Screenshot 2025-09-25 104238.jpg
Politika"VOLJA BIRAČA JE ZAŠTIĆENA, KURTI NEĆE MANEVRISATI" Matić o daljim koracima Srpske liste nakon ubedljive pobede na KiM: Priština će ovo morati da uzme u obzir
marko matić.jpg
SRBI NA KIM"VRATILI SMO KLJUČNE OPŠTINE U SRPSKE RUKE" Analiza lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji: Ovo su naredni koraci Srpske liste!
viber_image_2025-10-12_22-54-38-948.jpg
SRBI NA KIM"IZBOR POTPUNO NELEGALAN" Petković: Ako Kurti bira Rašića, Srbi će još snažnije da biraju Srpsku listu
Screenshot 2024-12-01 092517.png

 SRPSKA LISTA ULOŽILA ŽALBU 

Željko Rebrača: Jedini izbor je Srpska lista Izvor: Kurir