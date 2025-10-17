MATRICA LAŽI! ČETIRI KORAKA U PRIPREMI HAOSA: Ovo je scenario koji blokaderi koriste da poseju paniku među građanima i sruše vlast
Nepostojeći slučaj pretučene studentkinje poslužio je blokaderima za još jedan pokušaj paljenja Srbije. Nema nikakve dileme da je i najnovija monstruozna laž imala za cilj da izazove haos i građanski rat, jer su blokaderi upotrebili već viđenu matricu kao u slučaju lažne vesti o upotrebi zvučnog topa, ili o izmišljenom dečaku koga je navodno pretukla policija, ili o korišćenju CN gasa...
Razoran talas
Dugačak je spisak laži kojima su blokaderi i njihovi mediji pokušavali da stvore atmosferu kojom bi opravdali sopstveno nasilje.
Po već oprobanom mehanizmu, potpuno izmišljeni događaj koji treba da pojača revolt u društvu plasira se najpre na društvenim mrežama i to preko anonimnih korisnika. Njihovi pratioci zatim šire lažnu vest, a brojni nalozi studenata u blokadi obezbeđuju joj lažni kredibilitet.
Najopasnija faza u fabrikovanju izmišljenih i zapaljivih vesti počinje u trenutku kada vest rašire mediji poput N1 i Nove S. Na taj način se informisanje javnosti brutalno zloupotrebljava i lažna vest postaje opasno "gorivo" za pokretanje ljudstva na napad najpre na policiju, a onda i redom na druge državne institucije.
Ovako počinje:
1) Lažna vest, ovaj put o "pretučenoj studentkinji" prvo se pojavila na Tviteru/Iksu.
Neidentifikovana osoba tvrdi da je bila na licu mesta, videla "pretučenu" i čak čula i razgovor!
2) Zatim sledi zvanična objava onih kojima blokaderi veruju - studenata u blokadi, a sve prenose (repostuju) na Iksu novinari blokaderskih medija.
3) Nastavlja se dalje sa objavama, a kako bi sve izgledalo uverljivije, ali i dramatičnije ulazi se u sitne detalje koji se mere sa naučnom fantastikom - pa tako studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta objavljuju na svom nalogu da je "pretučenu" koleginicu neko zatekao na vratima fakuleta - umrljanu krvlju, s kesom oko vrata, pocepane odeće!!!
Dakle - na vrata fakulteta "pretučena" je došla iz policije sa kesom oko vrata, istom onom kesom kojom je bila navodno davljena?!
I takva je izašla iz policije, umrljana krvlju, pocepana - S KESOM OKO VRATA?!?!
I da stvar bude gora - ima ljudi na Tviteru koji u to poveruju.
Sledeći korak studenata u blokadi je - zeleno svetlo za građane!
Opet sa naloga apeluju na narod da "uzme pravdu u svoje ruke"!
4) Finalni korak su blokaderski mediji: sve udarne vesti svih portala, televizija i novina blokadersko-medijske hobotnice su o "pretučenoj studentkinji". Svi - a među njima svakako najpozantiji N1, Nova i Danas - prenose ove spekulacije i trač - jer "vest o pretučenoj studentkinji" to i jeste, samo trač, vest nije, niti ima dokaza, ali je prenose kao tačnu, činjeničnu, nepobitnu.
Prva laž
Zvučni top od 15. marta
Tokom protesta u Beogradu opozicioni mediji i aktivističke mreže plasirali su tvrdnju da je vlast protiv građana upotrebila "zvučni top" koji se koristi za rasterivanje masa. Cilj ove laži bio je jednostavan: stvoriti sliku da režim poseže za brutalnim, pa i opasnim sredstvima protiv sopstvenog naroda. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je nakon analiza saopštila da nije bilo nikakve upotrebe zvučnog topa.
Druga laž
Smrt deteta na protestima
Mnogo opasnija i daleko perfidnija laž bila je da je tokom protesta u Valjevu stradalo dete. Dezinformacija je plasirana ciljano, svesno i bez ikakvih dokaza jer je onima, koji su ovu laž plasirali, bilo jasno da ništa ne izaziva jaču emotivnu reakciju od priče o mrtvoj deci, a poruka je bila da je Vucic tiranin koji je spreman da ubija decu samo da bi ostao na vlasti. Istragom je utvrđeno da nijeno dete nije stradalo na protestima.
Treća laž
Na narod u Novom Sadu pušten gas
Pojedini opozicioni mediji javili su da je tokom protesta u Novom Sadu upotrebljen CN gas protiv demonstranata, ali kao i kod "zvučnog topa" utvrđeno je da je reč u unapred pripremljnoj laži koja je imala za cilj da pokaže da je "vlast spremna na sve". Kao kod nepostojećeg zvučnog topa kada je "pucano na omladinu", sada je trebalo stvoriti sliku da vlast "truje omladinu".
Četvrta laž
Policajci pretukli studentkinju
Opozicioni poslanik Borko Stefanović iz skupštinske klupe je rekao da su pripadnici policije oteli i u prostorijama policije brutalno pretukli studentkinju A. P. sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Međutim, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je sama studentkinja na svom Instagramu demantovala da su je policijski službenici zlostavljali i poručila da nije bila u prostorijama policije. Ministar Dačić je dodao da je ova laž namenski pripremana pred dolazak visokih zvanicnika EU kako bi se Srbija predstavila kao zemlja sa policijskom torturom.
Smisao konstruisanih laži i jeste da se izazove reakcija u kojoj će država biti posmatrana kao neprijatelj.
Tajming je i u najnovijem lažnom slučaju pretučene studentkinje biran smišljeno i računao je na besplatni megafon u vidu skupštinske sednice i prilike da blokaderi iz redova opozicije mogu pomenutu izmišljotinu da zavrte i u prenosu uživo.
Država i njene institucije su i ovoga puta predupredile razoran talas koji bi udario na naše društvo u slučaju da sve ove laži nisu maksimalno brzo razotkrivene i namere blokadera razobličene.
Nije im važna istina
Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je slučaj "pretučene studentkinje" samo još jedan u nizu pokušaja da se izmisli neka tema na koju bi blokaderi mogli da održavaju energiju i nezadovoljstvo, prikazivanjem da se nad građanima vrši sistemska tortura.
"Šablon po kojem rade lako je prepoznatljiv, jer se uvek polazi od neke izmišljene vesti koja se plasira preko lažnih tviter profila, da bi se nakon toga dalje širio društvenim mrežama preko lažnih portala koje kontrolišu iste osobe, te da na kraju to sve završi u opozicionim medijima.Setimo se priče o prebijenom dečaku iz Valjeva kojem se lekari bore za život i koje je posle preminuo. Naravno da od toga nije bilo ništa kao ni od ovog navoda o prebijanju studentkinje, ali njima nikada i nije bilo važno šta je istina, važan je uvek samo efekat koji ovakve lažne vesti proizvedu. Izmišljenih vesti ima koliko hoćete, od zvučnog topa, pretnji silovanjem pa sve do prebijanja aktivista od strane pripadnika policije. Sve ove laži koje plasiraju, svakako da utiču na pojedine ljude, što njihova želja i jeste, ali nikako neće prerasti u realnost jer svako normalan može da vidi i prepozna njihov način rada, koji je sramotan i usmeren samo na to da se preko izazivanja nemira dočepaju vlasti. Definitivno je da su pročitani od strane naroda, te im to nikada neće poći za rukom", ocenjuje Lisica.
Podsetimo, intenzivna kampanja studenata u blokadi, opozicije u parlamentu i blokaderskih medija vodila se o tome kako je srpska policija navodno brutalno pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, "vezivala je za radijator", "tukla pištoljem" i "stavljala joj kesu na glavu".
MUP i sam ministar policije Ivica Dačić su isti dan to više puta demantovali, a na kraju se oglasila i sama studentkinja i otkrila da nije ni bila u policiji, da su ljudi dovedeni u zabludu, a ona u opasnost. Baš kao što se plasirala bezočna laž da je srpska policija navodno do smrti pretukla maloletnog dečaka tokom protesta u Valjevu 14. avgusta, tako su i sada mediji naklonjeni blokaderima, predvođeni Novom S, Danasom i N1, u utorak ceo dan kao udarnu vest prenosili navodni slučaj "pretučene studentkinje".
Kurir Politika