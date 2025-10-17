Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je da "svi oni koji su bili upleteni u pokušaj razaranja države i nasilnog dolaska na vlast moraju da odgovaraju, bilo da su sudije, policajci ili bilo ko drugi".

Glišić ističe da dolazi vreme odgovornosti za sve koji su pokušali da razore Srbiju.

- Dolazi vreme odgovornosti. Malo su se preračunali, jer se nije desilo ono što su planirali 15. marta. Odgovaraće svi koji su pokušali da razore državu i moraće krivično da odgovaraju. Postoje ljudi koji su bili logistika za pokušaje da se izazovu velike tragedije paljenjem SNS prostorija - rekao je Glišić za Pink i dodao:

- Znam neke koji su nameštali naše ljude i ostale ljude koji ne razmišljaju slično. Navodili su ih u ulice gde se nalaze ljudi koji će ih prebiti. Imam nedvosmislene podatke za neke ljude koji su bili direktna logistika nasilnicima koji su kamenovali i prebijali ljude. Narod vapi za pravdom - rekao je Glišić.

Glišić dodaje da ljudi vape za pravdom i da svakoga dana postavljaju isto pitanje, kada će odgovarati oni koji su pokušali da razore državu.

- Bio sam u Vranju, Doljevcu, Leskovcu, danas idem u Kosjerić i tamo ljudi svakoga dana pitaju kada će odgovarati oni koji su pokušali da spale i da razruše našu državu. Mislim da odgovor na to pitanje dolazi vrlo brzo. Odgovorni će morati da odgovaraju - rekao je Glišić i dodao:

- Potcenili su da se na drugoj strani nalazi osoba koja je mnogo mudrija od njih, a građani pre svega žele da se osećaju sigurno i da se razvijaju i napreduju, pa je na talasu toga, bez ispaljenog metka pobedio obojenu revoluciju. Sada pokušavaju kroz ove laže ponovo da podignu tenziju, ali građani sve vide - rekao je Glišić.

