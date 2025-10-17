Slušaj vest

Nepostojeći slučaj sa navodno pretučenom studentkinjom ponovno je iskorišćen za manipulaciju građana, a blokaderi su, koristeći proverenu matricu dezinformisanja, namerno plasirali laž koja treba da izazove haos i naruši stabilnost države.

Ovaj scenario nije izolovan, sličnim stvarima i lažima koristili su se i ranije kada je bilo izmišljene priče o "zvučnom topu", izmišljenom detetu kog je navodno pretukla policija u Valjevu, kao i o navodnom upotrebljavanju CN gasa u Novom Sadu tokom protesta.

Ovo jasno pokazuje planiranu strategiju zasnovanu na lažnim informacijama. Cilj im je da destabilizuju društvo i podstaknu sukobe, ali država i njene institucije su i ovoga puta predupredile razoran talas koji bi udario na naše društvo u slučaju da sve ove laži nisu maksimalno brzo razotkrivene i namere blokadera razobličene.

4 najmonstruoznije laži

Prva laž - Zvučni top od 15. marta

Tokom protesta u Beogradu opozicioni mediji i aktivističke mreže plasirali su tvrdnju da je vlast protiv građana upotrebila "zvučni top" koji se koristi za rasterivanje masa. Cilj ove laži bio je jednostavan: stvoriti sliku da režim poseže za brutalnim, pa i opasnim sredstvima protiv sopstvenog naroda. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je nakon analiza saopštila da nije bilo nikakve upotrebe zvučnog topa.

Druga laž - Smrt deteta na protestima

Mnogo opasnija i daleko perfidnija laž bila je da je tokom protesta u Valjevu stradalo dete. Dezinformacija je plasirana ciljano, svesno i bez ikakvih dokaza jer je onima, koji su ovu laž plasirali, bilo jasno da ništa ne izaziva jaču emotivnu reakciju od priče o mrtvoj deci, a poruka je bila da je Vucic tiranin koji je spreman da ubija decu samo da bi ostao na vlasti. Istragom je utvrđeno da nijeno dete nije stradalo na protestima.

Treća laž - Na narod u Novom Sadu pušten gas

Pojedini opozicioni mediji javili su da je tokom protesta u Novom Sadu upotrebljen CN gas protiv demonstranata, ali kao i kod "zvučnog topa" utvrđeno je da je reč u unapred pripremljnoj laži koja je imala za cilj da pokaže da je "vlast spremna na sve". Kao kod nepostojećeg zvučnog topa kada je "pucano na omladinu", sada je trebalo stvoriti sliku da vlast "truje omladinu".

Četvrta laž - Policajci pretukli studentkinju

Opozicioni poslanik Borko Stefanović iz skupštinske klupe je rekao da su pripadnici policije oteli i u prostorijama policije brutalno pretukli studentkinju A. P. sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Međutim, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je sama studentkinja na svom Instagramu demantovala da su je policijski službenici zlostavljali i poručila da nije bila u prostorijama policije. Ministar Dačić je dodao da je ova laž namenski pripremana pred dolazak visokih zvanicnika EU kako bi se Srbija predstavila kao zemlja sa policijskom torturom.

LAŽI BLOKADERA