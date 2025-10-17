Slušaj vest

Nepostojeći slučaj studentkinje Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu koju su navodno pretukli policajci, a koji je po već oprobanom receptu prvo plasiran na društvenim mrežama, pa u blokaderskim medijima, a nakon toga i u parlamentu, već danima uznemirava javnost u Srbiji i pored svih demantija koje je uputio i MUP, ali i sama studentkinja A.P. Nažalost, ovo nije prva monstruozna laž blokadera koja je unela paniku među građane, pa je neminovno da se postavi pitanje: Dokle? Dokle će pojedinim grupacijama biti dozvoljeno da nekažnjeno plasiraju neistine, da za to niko ne snosi odgovornost?

Blokaderski mediji poput Nove S, Danas i N1, danima su kao udarnu prenosili vest o studentkinji A. P. koju su policjaci navodno prvo maltene oteli, a zatim "tukli pištoljem", "razbili arkadu" i "vezivali za radijator", iako nisu imali nijednu potvrdu te informacije osim - naloga na društvenim mrežama, na kojima se ovakve priče šire kao virus, iako nikada ne pružaju nikakve dokaze.

Svaka od ovih priča demantovana je sa činjenicama i dokazima, ali to blokadere očigledno ne zaustavlja u izmišljanju novih spinova. A kako bi ih zaustavilo kada niko za plasiranje i širenje laži koji izazivaju paniku među ljudima nije odgovarao?

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da bi ovakve stvari hitno morale da budu istražene, a da odgovorni budu procesuirani i snakcionisani u skladu sa pravnim sistemom Srbije, ali i da će neodgovorni pojedinci i grupacije nastavljati sa lažima ukoliko budu smatrali da da neće snositi nikakvu odgovornost.

- U nedostatku ozbiljnih programa, odnosa prema društvenim problemima, a još više u nedostatku dobrih predloga i ideologije, opozcija i blokaderi, u čitavom spektru svojih različtosti, pribegavaju fikcijama i lažima. Samo da se podsetimo, bilo je tu laži o poginulom dečaku u Valjevu, lažima o mostovima i tunelima, ali isto tako i manipulisanja izveštajima o susretima predsednika Vučića na međunarodnom nivou. Dobar deo tih laži plasira se upravo preko društvenih mreža, zato što je njihovim korisnicima teško da provere i verifikuju informacije, dok drugi deo ide kroz medije koji su im naklonjeni, ali i srpski Parlament. I jedni i drugi kanal preko koga se plasiraju laži imaju svoje ozbiljne posledice jer uznemiravaju društvo i mogu da izazovu paniku - objašnjava Kojčić i dodaje da bi takve stvari pravni sistem Srbije morao da procesuira i sankcioniše:

- Ne treba zanemariti i jedan drugi oblik koji nam prolazi ispod radara pažnje, a to su stotine komentara ispod Jutjub snimaka političkih emsija u kojima se botovi opozcije nadmeću sa botovima iz Hrvatske u pljuvanju srpske države. Ako Ursula fon der Lajen insistira da Srbija "utegne" REM i zakonodavstvo iz oblasti informisanja, onda svakako u tom paketu vidim i neophodnost da: laž, kao karcinom i ovog društva i ljudskog roda uopšte, konačno bude prepoznata kao zlo broj jedan i da je u skladu sa tim i tretiramo u pravnom smislu. Sve dok ne bude sankcija, ovakve stavri će se, nažalost, nastavljati... Pitanje je zašto Tužilaštvo nije reagovalo i po postojaćem pozitivnom pravnom sistemu zbog uznemiravanja javnosti?