Nepostojeći slučaj pretučene studentkinje poslužio je blokaderima za još jedan pokušaj paljenja Srbije. Nema nikakve dileme da je i najnovija monstruozna laž imala za cilj da izazove haos i građanski rat, jer su blokaderi upotrebili već viđenu matricu kao u slučaju lažne vesti o upotrebi zvučnog topa, ili o izmišljenom dečaku koga je navodno pretukla policija, ili o korišćenju CN gasa...

O lažima kojima su blokaderi i njihovi mediji pokušavali da stvore atmosferu kojom bi opravdali sopstveno nasilje sinoć je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posebno se osvrćući na slučaj studentkinje.

"Njih ne interesuje to ni što je ona demantovala, reći će da ju je neko drogirao ili naterao. Njih to uopšte ne zanima, njima je potpuno svejedno šta je istina. I ako se dokaže da su nešto lagali tim gore po istinu", rekao je Vučić za TV Pink.

Demanti studentkinje koju su blokaderi označili kao "pretučenu" Foto: Printscreen/Instagram

Predsednik je podsetio i da se blokaderi i blokaderski mediji nikada nisu izvinili ni za, kako je istakao, brutalne laži o do smrti pretučenom dečaku na protestima u Valjevu.

"Lagali su da je dečak preminuo na nekoj privatnoj klinici pošto smo mu otkazali bubrezi od batinjanja! Niti je taj dečak postojao niti se ikada slično dogodilo. Pre toga su izmislili zvučni top. Lagali su sve o zvučnom topu. Nikada ga nismo upotrebili. Ali baš ih briga nastaviće da lažu. Šta ih briga što devojka (studentkinja) ima modrice, da li ona trenira ili se bavi kik boksom. U policiji nije bila - rekao je Vučić.

Podsetimo, u avgustu je, u akciji MUP i BIA, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici, uhapšen čovek koji je putem društvenih mreža širio lažnu vest da je maloletni demonstrant u Valjevu preminuo nakon intervencije policije.

On je u snimku rekao da je "dečak na smrt pretučen" i da navodno prete njegovoj porodici.

Ovo je čovek koji je širio lažne vesti o smrti dečaka iz Valjeva Izvor: Printscreen

Dugačak je spisak laži kojima su blokaderi i njihovi mediji pokušavali da stvore atmosferu kojom bi opravdali sopstveno nasilje.

Po već oprobanom mehanizmu, potpuno izmišljeni događaj koji treba da pojača revolt u društvu plasira se najpre na društvenim mrežama i to preko anonimnih korisnika. Njihovi pratioci zatim šire lažnu vest, a brojni nalozi studenata u blokadi obezbeđuju joj lažni kredibilitet.

Kako na delu izgleda matrica opasnih blokaderskih laži - pročitajte u posebnoj vesti.

