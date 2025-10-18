Slušaj vest

Uzalud behu sve nade njihove…

Posetu šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu blokaderi su najavljivali kao događaj (još jedan!) koji će nedvosmisleno pokazati da su njihovi proletošnji performansi pešačenja i bicikliranja do Brisela urodili plodom. Pride ulizivanje pojedinim evroparlamentarcima (koji su, gle čuda, svi odreda u odličnim prijateljskim odnosima sa Kurtijem)... Vladalo je, naime, čvrsto ubeđenje da će Van der Lajen narediti Vučiću da blokadere uvaži kao sebi ravnu političku snagu, ako već ne uspe da ga nagovori da im preda vlast. Jer, zaboga, blokaderi su na evropskom putu.

Kad ono, cvrc!

Predsednica Evropske komisije „pozdravila je napredak“ domaćina u vezi sa biračkim spiskovima i savetom REM-a i pohvalila Srbiju što je 61 posto uskladila inostranu politiku sa EU. Uz to, umesto sankcija koje su blokaderi tražili, poručila je da naša zemlja može da računa na pomoć EU u aktuelnoj energetskoj krizi, i najavila ponovni susret za mesec dana.

Diplomatskim rečnikom kazano, još jednom su potvrđeni dobri odnosi između predsednika Srbije i najviših zvaničnika Evropske komisije, odnosno vlade Evropske unije. I to bi bilo to, jer nema ničeg novog u toj vesti, niti je to prva izneverena nada blokadera, da se isti nisu potrudili da ispadnu smešni.

Šta se desilo?

Pošto im činjenice nisu dale za prave, oni su rešili da činjenice ignorišu. Kao da milionska srpska i evropska javnost nije imala priliku da se o sadržaju razgovora i tonu poruka obavesti iz snimka razgovora Vučića i Van der Lajen, Bojan Pajtić je objavio da je predsednica Evropske komisije "sahranila Vučića. I to ne uz rakiju, nego šampanjac“!

Nenad Todorović Štiplija, predstavnik nevladinog sektora koji se istakao navijanjem za blokadere, oceniio je da je gošća iz Brisela „na neki način podržala studentske protreste”, Šolakova Nova iznela je smatranje da je Ursula van der Lajen „uputila nekoliko poruka poražavajućih za srpski režim”! Po ustaljenoj praksi, Novu i Pajtića je preneo zagrebački Jutarnji list, likujući zbog navodne diplomatske katastrofe predsednika Srbije, a bilo je još nekoliko takvih baba koje su pisale šta im se snilo.

Ali, ova je laž imala noge kratke kao jazavičar…

Istog dana kad se Pajtić radovao Vučićevoj "sahrani“, Zdravko Ponoš, očigledno neobavešten da je strategija opozicije da se prave ludi, objavio je da je razočaran što je Ursula fon der Lajen pohvallila napredak Srbije pod Vučićem, i predsednicu EK proglasio neinformisanom. Iz svakog slova njegove objave na X izbijala je frustracija zbog izostanka žuđene podrške.

Oglasio se ponovo i Jutarnji list, izvodeći mali gimnastičarski podvig – elegantno su skočili sebi u usta komentarom svog novinara, koji je zaključio da je „Ursula fon der Lajen u Beogradu šutjela“ (o onome što su blokaderi hteli da čuju) i da Brisel sprovodi "operaciju spašavanja“ Aleksandra Vučića. Ni rakije, ni šampanjca na Vučićevoj političkoj sahrani!

I to bi bilo to, kompletna slika o reakcijama na posetu predsednice EK Srbiji: na jednoj strani su evropska javnost i kompletne evropske institucije koje je Aleksandar Vučić začarao, opčinio, kupio i obmanuo, a na drugoj usamljeni blokaderi koji se ne daju prevariti i jedini baštine istinu o Srbiji i njenom predsedniku.

Ma ajde!