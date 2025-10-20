Slušaj vest

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić poručio je da on lično novu blokadu nastave neće dozvoliti i da će je održati na zakonit ili ne zakonit način!

Kako je rekao, potpuno je siguran da ne postoje okolnosti pod kojim će se blokada nastave dogoditi.

"Sa sigurnošću mogu da kažem, ja neću dozvoliti blokadu tamo gde predajem. Kako? tako što ću pozvati studente da slušaju nastavu. Ako ne budem mogao na fakultetu, naći ću drugi zakonit ili nezakonit način da im držim predavanja, pošto su oni već pogazili zakon i Ustav i niko ih zbog toga ne kažnjava", rekao je on za K1.

Antić je poručio onima koji žele da blokiraju nastavu da mogu odmah da žrtvuju godinu.

"Neće biti nadoknade! Ko hoće da blokira odmah može da žrtvuje tu godinu, sledeće godine možemo da se vidimo na fakultetu ako ja i dalje budem na fakultetu", rekao je Antić.

Foto: DRAGAN GOJIC/BETAPHOTO

Profesor je istakao da oni koji blokiraju nastavu više neće moći da predstavljaju pretnju po one koji žele da uče.

"Nikako neće moći da zabrane onima koji hoće da rade da rade. Ona atmosfera kad studenti ne smeju da se jave kada im profesori blokaderi namerno zakažu ispite, pa dozvole proces prijavljivanja, a onda ne održe ispit... Imaju spisak ko se prijavio. Taj spisak govori da "ko ne skače taj je ćaci". To se više nikada neće desiti.

Mogu sa sigurnošću da vam kažem, ja blokadu nastave neću dozvoliti!", rekao je on.

Pogledajte u videu šta je profesor Čedomir Antić rekao: