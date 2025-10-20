Slušaj vest

Sa velikom tugom i nevericom, penzionisani oficir JNA Veselin Šljivančanin oprostio se od svog prijatelja i kolege, generala Nebojše Pavkovića, koji je danas preminuo u Beogradu. Njihovo prijateljstvo trajalo je više od tri decenije: od zajedničkih dana u kabinetu generala Kadijevića, preko vojnih škola i ratnih godina, pa sve do haškog pritvora gde su delili istu ćeliju i istu sudbinu.

"Nadao sam se, verovao sam da će se oporaviti... Bio je jak, siguran u sebe, uvek spreman da se bori. Verovao sam da će izdržati još ovu borbu, da će izaći iz bolesti kao pobednik, kao i mnogo puta ranije", rekao je Šljivančanin za Kurir.

Šljivančanin se priseća da je Pavković još po dolasku u Hag imao ozbiljne zdravstvene probleme, ali je, uprkos operaciji i narušenom zdravlju, nastavio da stoji uspravno pred sudom.

Foto: STR / AFP / Profimedia

"Muke koje je preživeo i šta je sve je preživeo u Hagu su bile jače. Tek kad su videli da mu spasa nema pustili su ga. Tako oni muče ljude... A sve je to posledica tadašnje vlasti, koja je bez borbe izručivala generale, a kada ih jednom uzmu, niko više ne brine o njima", rekao je s tugom.

U zatvoru u Hagu zajedno su proveli nekoliko godina u dva navrata.

"On je 2005. prebačen na isto odeljenje u Hagu, pa smo se posle, nakon one velike presude protiv mene, ponovo našli u istoj jedinici zatvora. Tri godine smo u tom periodu proveli zajedno. Voleo je da sprema hranu i da igra fudbal, pa smo često u maloj sali igrali mali fudbal. Pavkoviću je već po dolasku u Hag bila dojagnostikovana bolest, operisao je štitnu žlezdu. Nakon toga je suđenje nastavljeno, ali zdravlje mu nije bilo dobro", kaže Šljivančanin.

Ističe da ga je vest o smrti Nebojše Pavkovića zatekla van Beograda, i da je hteo baš sutra po povratku da proveri kako je general i da li bi se mogli videti.

"Nisam očekivao da će tako brzo dočekati kraj po povratku u Srbiju, a i da mi je neko rekao "to će biti vaš poslednji susret" ne bih mu verovao, jer bio sam ubeđen da će Pavković pobediti bolest. Uvek je bio jak, hrabar i samouveren. Ne mogu ni sad da zamislim da se više nećemo videti. Želim da ovom prilikom izrazim saučešće njegovoj porodici, verujem da su svi ponosni na njega, a i da će ga svi dobri ljudi pamtiti po dorbim delima, jer imao ih je. Uvek bi svakom pomogao, to mnogi ne znaju", poručio je Šljivančanin.