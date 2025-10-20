Slušaj vest

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) raspravljaće sutra u Njujorku o novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Antonio Guterres) o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. godine, koji je članicama SB UN prosleđen 10. oktobra, na sednici će predstaviti vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin (Dongjoon Shin).

Za sada nije objavljeno ko će predstavljati Beograd i Prištinu na sednici, koja će početi u 16.00 po centralnoevropskom vremenu.

Očekuje se da će Šin na sednici ukazati da je mali napredak postignut u primeni sporazuma postignutih uz posredovanje Evropske unije i da su tenzije između Beograda i Prištine i dalje prisutne, navodi specijalizovani portal Sikjuriti kaunsil riport.

U najnovijem Guterešovom izveštaju navodi se, između ostalog, da su tzv. kosovske vlasti nastavile da zatvaraju i da preuzimaju kontrolu nad institucijama kojima upravlja Srbija, uključujući Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnu službu za zapošljavanje u Leposaviću, kao i regionalna preduzeća za vodosnabdevanje u Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Beograd je oštro osudio zatvaranje tih institucija, koje su kritikovali i međunarodni akteri, uključujući EU i UN. UNMIK je 14. septembra izrazio zabrinutost zbog tih poteza Prištine i ponovio poziv da sva otvorena pitanja budu rešavana u okviru briselskog dijaloga.

Očekuje se da će Šin ponoviti te poruke i istaći zabrinutost zbog uticaja zatvaranja institucija na egzistenciju stanovnika i na pristup osnovnim uslugama i objektima.

Od usvajanja Rezolucije 1244 SB UN, 10. juna 1999. godine, to telo je do 2018. o Kosovu raspravljalo četiri puta godišnje. U 2019. su bile tri sednice SB UN o Kosovu, dok se od 2020. održavaju po dve sednice godišnje, u aprilu i oktobru.