Ministar spoljnih poslova Marko Đurić stigao je danas u Njujork, gde će u utorak, 21. okrobra učestvovati na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a za period od marta do septembra ove godine.

Šef srpske diplomatije ukazaće, između ostalog, na značaj prisustva Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti u Pokrajini, kao i na neophodnost nastavka ispunjavanja mandata Misije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.

Početak sednice je predviđen za u 16 časova po srpskom vremenu. Sednicu je zakazala Rusija koja je 1. oktobra preuzela rotirajuće jednomesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodna sednica SB UN o šestomesečnom izveštaju Gutereša o radu UNMIK-a održana je 8. aprila.