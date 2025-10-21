Slušaj vest

Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, govorio je o teškom moždanom udaru koji je preživeo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink, usred emisije, pred kamerama.

"Bilo je jutro kao i svako drugo", započinje Glišić. "Dobro sam se osećao, sve je bilo u redu. Bio sam veoma raspoložen. Krenula je emisija i onda sam jednostavno počeo da se gasim, kako se to narodski kaže. Prvo sam ostao bez govora, nakon toga su mi polako počele da otkazuju ruke, noge, čitavo telo... Poslednjih nekoliko desetina sekundi sam uspevao da vidim šta se dešava oko mene, ali nisam mogao da reagujem. I onda, jednostavno, i to se ugasilo - kao kad se ugasi prekidač," rekao je Darko Glišić.

Probudivši se 12 sati kasnije u šok-sobi Kliničkog centra Srbije, suočio se sa delimičnom oduzetošću i nemogućnošću govora. Ipak, zahvaljujući brzoj intervenciji, uspeo je da izbegne ozbiljnije posledice.

"Nije bilo baš najbolje kad sam se probudio. Taj osećaj oduzetosti, nisam osećao desnu stranu tela, prvih nekoliko sati gotovo nikakav osećaj nisam imao. Nisam mogao da govorim. Ali, polako je sve počelo da se vraća. Još sam u procesu rehabilitacije. Radim pod nadzorom lekara, svakodnevno imam terapije i još šest nedelja će to trajati. Sad je sve dobro. Sve je iza nas." kaže Glišić.

Detaljno je opisao trenutak kada je shvatio da gubi kontrolu nad telom:

"Kada sam pomislio da je nešto do grla, ispustio sam čašu i video da nemam kontrolu nad desnom rukom. Onda sam shvatio da nemam ni nad levom. Ne osećam noge, ne osećam telo. Faza moždanog udara je takva da vam sve oduzme. Do poslednjeg trenutka, kada se gasi vid. Samo mozak registruje do kraja šta se dešava oko vas, i onda vas jednostavno ugasi. Sve sam video, sve čuo, ali nisam mogao nikakvu reakciju da pokažem", rekao je Glišić i dodao:

"To vas pogodi kao grom iz vedra neba. Ja sam se dobro osećao, relativno sam zdrav za svoje godine i to mi je mnogo pomoglo da iznesem taj jak moždani udar. Da je bilo drugačije, posledice bi sigurno bile teže. Naravno, presudio je i faktor sreće. Da sam bio negde udaljeniji i da je pomoć stigla kasnije, verovatno bi bilo mnogo lošije po mene. Za nekih 25 minuta ja sam bio već hospitalizovan, u sali za reanimaciju i ukazana mi je pomoć. Hvala svima koji su tada bili uz mene".

"Onima koji su se radovali, džaba su se radovali. Bog me pogledao" Glišić se posle samo osam nedelja od moždanog udara pojavio u istom studiju gde se incident dogodio, želeći, kako kaže, da simbolično obeleži oporavak.

"Kada sam se prvi put pojavio, želeo sam da to bude baš tamo gde mi se sve to desilo. Bio je utorak, isto vreme, isti voditelj. Malo čudan osećaj, svi su gledali... Lekari kažu da nakon osam nedelja ožiljak na krvnom sudu u glavi treba da zaraste. Hteo sam da baš tada budem tu i da pošaljem poruku - prvo onima koji su me podržali, da im se zahvalim, a i onima koji su se radovali - da su se džaba radovali. Bog me pogledao. A valja nekad i zaslužiti da vas Bog pogleda", rekao je Darko Glišić.

"Moja majka je saznala da sam doživeo moždani gledajući televiziju"

Na pitanje o daljem oporavku, ministar je priznao da nije spreman na višemesečni odmor.

"Nisam nikada u životu bio kukavica, niti sam se povlačio pred bilo čim, pa neću ni sada. Gledam na ovo s vedrije strane - kao jednu opomenu. Moram da vodim više računa o zdravlju. Svaki dan sam u Kliničkom centru, na raznim analizama, terapijama. Kad su mi rekli da moram šest meseci da odmaram, ja sam rekao - bolje me vratite u šok-sobu i vežite me. Ja šest meseci stvarno ne mogu. Posle sedam nedelja sam počeo da radim."

Otkrio je i da njegova majka nije znala šta se dogodilo, da je saznala da je doživeo moždani udar gledajući televiziju.

"Teško je bilo i sinovima, i starijem i mlađem"

"Moja majka je saznala da sam imao moždani gledajući televiziju. Teško je bilo i sinovima, i starijem i mlađem. Stariji je nešto češće dolazio jer je mogao, mlađi je imao školu i teško mu je bilo da uskladi smene. Ali su podjednako brinuli, i jedan i drugi," ispričao je Glišić gostujući na Informer TV.