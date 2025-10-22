Slušaj vest

Srbija je bez ikakvog upliva u ratne sukobe uvučena u možda nikad složeniju situaciju koja direktno pogađa ceo energetski sistem, ali dovodi u ozbiljnu opasnost i čitavu ekonomiju zemlje. Najnovija mera EU kojom se zabranjuje tranzit ruskog gasa kroz teritoriju Unije ka trećim zemljama, kao i prethodno uvedene američke sankcije za NIS, deo su nastojanja Zapada da okončaju zavisnost od Moskve u energetici, ali i udarci koje trpi Srbija zbog geopolitičkih igara velikih sila u vihoru rata.

Tmurno vreme

Paradoks trenutnog stanja stvari jeste da je Srbija javno opredeljena za politiku mira, uz jasne poruke da neće da ratuje ni za Rusiju ni za Ukrajinu, ali da je teže pogođena pomenutim odlukama od nekih zemalja koje su direktno uključene u ratne sukobe.

Bivši ambasador Milovan Božinović ocenjuje za Kurir da Srbija sve teže uspeva da ostane izvan ratne histerije koja je zavladala pre svega Evropom, ali napominje da postoje rešenja i za ovu tešku situaciju.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

- Trpimo pritiske već dugo, jer je najteže voditi neutralnu politiku i biti sa svakim u dobrim odnosima u granicama mogućeg. Ono što sad vidimo jeste jedan strahoviti udar zapadnih struktura na ideju neutralnosti. EU se ispostavila kao organizacija s velikim i agresivnim namerama u narednim godinama, i to oni više ne kriju i idu od zemlje do zemlje, od slučaja do slučaja i sve poništavaju ako ima tragove autonomne politike koja se nije svrstala u nečiju stranu. Tamo gde pokušate da budete na sredini puta, to se sad do sitničavosti preseca. Ovo je teško i tmurno vreme. Evropa do te mere priča o neizbežnosti rata s Rusijom da to svakog razumnog i dobronamernog čoveka mora da zabrine - objašnjava on.

Uprkos tome, Božinović kaže da za ovo postoje rešenja.

- Svi mi koji se trudimo da smo po strani od te sumanute ideje, sve teže to uspevamo da budemo, jer nas je zahvatila oluja ratne histerije. Sigurno da postoje načini da se prevaziđu ove pretnje i posledice, koje mogu biti nimalo naivne. Optimista sam i mislim da bi naša država to mogla da uradi. Predsednik države se stavio na čelo tih aktivnosti. Mi smo zapravo u situaciji da sami sebi objektivno ne možemo da pomognemo, jer se radi o stvarima koje su nam drugi nametnuli. Mnoga od tih pitanja su izvan naših neposrednih uticaja, što je najgore u toj stvari - zaključuje Božinović.

Svetski dogovor

Politikolog Nikola Perišić podseća za Kurir da je Srbija dobro iskoristila aktuelnu situaciju da se pozicionira kao konstruktivan partner Zapada i Istoka.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- Konačan epilog takve politike Srbije trebalo bi da bude razumevanje Rusije za sankcije NIS-u i u kojoj meri je energetski i ekonomski ugrožena Srbija. To razumevanje Rusije ogledalo bi se u prodaji njihovog udela u NIS-u strani koja bi bila svima prihvatljiva. Čini se da je u ovom trenutku to mađarski "Mol", što bi i Srbiji veoma pogodovalo zbog dobrosusedskih odnosa koji su razvijeni prethodnih godina s Mađarskom. Sve to navodi na zaključak da Srbija treba da nastavi s vođenjem pametne politike koja će biti zasnovana na racionalnom promišljanju šta donosi benefite državi, a ne na emocionalnoj komponenti. Najavljeni susret Trampa i Putina će sigurno imati širi okvir od pronalaženja rešenja za mir u Ukrajini i predstavljaće početak kreiranja nove geopolitičke podele u okviru koje će doći do preraspodele interesnih sfera u svim svetskim regionima. Posebno će biti zanimljivo kome će u toj podeli uticaja pripasti Balkan, a samim tim i Srbija - ocenjuje Perišić.

Zbog toga on smatra da će mnoge stvari zavisiti od dogovora Vašingtona i Moskve, te bi Srbija trebalo da odredi prioritete u svom spoljnopolitičkom delovanju kako bi mogla da zaštiti svoje nacionalne i strateške interese.

Kurir Politika

