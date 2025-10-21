Slušaj vest

Direktor vesti blokadarske televiizije Nova Slobodan Georgiev potvrdio je da je priča o "pretučenoj studentkinji" koju je upravo njegova televizija uz pomoć ostalih bliskih medija, blokadera tviteraša i studenata blokadera pokušala da predstavi kao tačnu - zapravo samo ono na šta smo od početka ukazivali - monstruozna laž!

Naime, Georgiev se juče oglasio na Iksu, a interesantno da je to učinio nekih sat i po nakon što je MUP saopštio da je studentkinja za koju blokaderi danima tvde da su je policajci proveli, maltene oteli sa radnog mesta i brutalno se nad njom iživljavali u policijskoj stanici - saslušana i da je sve demantovala!

Slobodan Georgiev Foto: Zorana Jevtić

"Ovaj "slučaj studentkinje Poljoprivrednog fakulteta" još jednom pokazuje da je u novinarstvu bolje biti tačan nego prvi...", napisao je direktor Nove na Iksu.

Tako je Georgiev zapravo sam srušio kulu laži u kojoj je učestvovao i bio važna karika!

Njegovi pratioci osuli su "drvlje i kamenje" na njega posle objave, zahtevajući da objasni šta je hteo da kaže, konstatujući da ne shvataju ništa jer je sve komplikovano!

Naravno, laž je uvek komplikovana, a istina jedna i vrlo jednostavna i glasi - "SLUČAJ PRETUČENE STUDENTKINJE" NE POSTOJI!

A da je bolje i najvažnije biti tačan a ne prvi - pa to je valjda jedan od glavnih postulata novinarstva!

A kako su blokaderi izmišljotinama o "pretučenoj studentkinji" pokušali da podignu ulicu i opravdaju nasilje i prevrat - pročitajte u odvojenoj vesti!

BONUS VIDEO: