DIREKTOR "NOVE" PRIZNAO DA JE PRIČA O "PRETUČENOJ STUDENTKINJI" BILA VELIKA LAŽ! Georgiev se "pere" na Tviteru, potvrdio da im je bitno samo da prvi objave vest
Direktor vesti blokadarske televiizije Nova Slobodan Georgiev potvrdio je da je priča o "pretučenoj studentkinji" koju je upravo njegova televizija uz pomoć ostalih bliskih medija, blokadera tviteraša i studenata blokadera pokušala da predstavi kao tačnu - zapravo samo ono na šta smo od početka ukazivali - monstruozna laž!
Naime, Georgiev se juče oglasio na Iksu, a interesantno da je to učinio nekih sat i po nakon što je MUP saopštio da je studentkinja za koju blokaderi danima tvde da su je policajci proveli, maltene oteli sa radnog mesta i brutalno se nad njom iživljavali u policijskoj stanici - saslušana i da je sve demantovala!
"Ovaj "slučaj studentkinje Poljoprivrednog fakulteta" još jednom pokazuje da je u novinarstvu bolje biti tačan nego prvi...", napisao je direktor Nove na Iksu.
Tako je Georgiev zapravo sam srušio kulu laži u kojoj je učestvovao i bio važna karika!
Njegovi pratioci osuli su "drvlje i kamenje" na njega posle objave, zahtevajući da objasni šta je hteo da kaže, konstatujući da ne shvataju ništa jer je sve komplikovano!
Naravno, laž je uvek komplikovana, a istina jedna i vrlo jednostavna i glasi - "SLUČAJ PRETUČENE STUDENTKINJE" NE POSTOJI!
A da je bolje i najvažnije biti tačan a ne prvi - pa to je valjda jedan od glavnih postulata novinarstva!
A kako su blokaderi izmišljotinama o "pretučenoj studentkinji" pokušali da podignu ulicu i opravdaju nasilje i prevrat - pročitajte u odvojenoj vesti!
