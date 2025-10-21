Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je da je nakon današnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jedan korak bliži konsenzus u međunarodnoj zajednici da je dosta represije, ugnjetavanja i gaženja srpskog naroda, hrišćana i srpske crkve na Kosovu.

"Ovo je bila sve samo ne rutinska sednica SB UN. Kad god se govori o Kosovu i Metohiji ne može da bude rutinska sednica zbog prirode stvari. Na primeru Kosova zgaženo je međunarodno pravo i Povelja UN. Dali smo sve od sebe da se ovde čuje vapaj srpskog naroda na KiM, čija su prava zgažena, a koji je jedino analogan onome što se dešavalo u vreme aparthejda u Južnoj Africi", objasnio je on u izjavi novinarima.

Đurić je prethodno na sednici ukazao da se osnovna prava Srba na Kosovu ne samo zanemaruju, već se sistematski uništavaju, deo po deo.

Pozvao članice Saveta bezbednosti da podrže rad Unmika, kako bi se zaštitila osnovna prava Srba, ali i branilo međunarodno pravo kao temelj bezbednosti.

Đurić je rekao da je podsetio na činjenicu da u Evropi postoji narod čija se prava gaze i da je poslao poruku da je Srbija na strani međunarondog prava, da se protivi ratu i konfliktima kao metodu za rešavanje problema.

Kazao je da je ukazao da ono što se dešava na terenu, na 128 ugašenih srpskih institucija, sportskih centara, zdravstvenih institucija, osnovne službe koje direktno stvaraju uslove za ćivot našeg naroda, crkve i manastire koji su jednako izložene pritiscima i teroru.

"Ono što je značajno je da je danas u SB po prvi put od država koje priznaju i koje su na našoj strani i ne priznaju nezavisnost Kosova, a takva je većina u UN, mogla da se čuje jasna poruka osude za represiju, nepoštovanje sporazuma i nasilje kojem su izloženi Srbi na Kosovu. S druge strane mogli smo da čujemo i jednu po malo operetsku i otužnu predstavu predstavnika Prištine koji želeli u ružičsto da prikazzu da tamo cveta poštovanje ljudskih prava, da je problem u samim Srbima koji sami sebe progone. Mogli smo da čujemo optužbe na račun Srbije za genocid, da predsednik poziva na rat, kao da nije on proveo godine boreći se za saradnju u regionu, inicirao „Otvoreni Balkan“ pokazujući da Srbima Albanci nisu, niti moraju da budu neprijatelji. Mi nemamo problem sa albanskim narodom već sa tiranima kao što je Kurti koji želi Srbe da stavi u podređeni položaj da bi forsirali svoju etnonacionalističku agendu za koju druge optužuju", objasnio je Đurić.

Istakao je da nisu bile lake i jednostavne stvari za čuti i slušati kada znate kako žive Srbi na KiM.

"Naša obaveza je da ovde iznesemo istinu. Izneli smo, citirajući ne samo naše stavove, već izveštaj Unmika koji vrlo jasno govori o onome kroz šta Srbi prolaze. Nakon današnje sednice još jedan kroak smo bliže konsenzusu u međunarodnoj zajednici, zbog kojeg je i EU uvela restriktivne mere Kurtijevom režimu i administracija Trampa suspendovala strateški dijalog, da je dosta bilo represije i ugnjetavanja, gaženja srpskog naroda, hrišćana i srpske crkve na Kosovu", rekao je šef srpske diplomatije.

Zato je, dodaje, govorio i o simboličnom uklanjanju ćiriličnog natpisa Kosovska Mitrovica sa crvenim srcem i zamenom za albanski naziv sa zelenim srcem, kao paradigmu želje Kurtija da dodatno produbi podele između Srba i Albanaca.