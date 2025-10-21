"Kosovo i Metohija, kako mi kažemo, ima duboko istorijsko značenje za srpski narod. Imam najdublje poštovanje prema albanskom narodu, njegovoj tradiciji i kulturi. U srpskoj tradiciji i kulturi, značenje reči 'metohija', ili 'metohos' iz grčkog jezika, jeste manastirsko, odnosno crkveno imanje. I zaista, već u dokumentima iz 11, 12. i 13. veka jasno se pominje upotreba reči 'Metohija' za crkvena imanja u zapadnom delu Kosova i Metohije. Taj pojam nije uvredljiv niti se na bilo koji način može povezati sa Slobodanom Miloševićem ili bilo kojim drugim srpskim političarem, bivšim ili sadašnjim. To je deo našeg identiteta, deo naše kulture - isto kao što Albanci ovaj region nazivaju 'Dukađin' i imaju svoje nazive za druge delove Kosova", rekao je Đurić i dodao: