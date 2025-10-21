Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je tokom izlaganja na sednici Saveta bezbednosti UN, između ostalog, ukazao na pogrešno tumačenje reči "Metohija".

"Kosovo i Metohija, kako mi kažemo, ima duboko istorijsko značenje za srpski narod. Imam najdublje poštovanje prema albanskom narodu, njegovoj tradiciji i kulturi. U srpskoj tradiciji i kulturi, značenje reči 'metohija', ili 'metohos' iz grčkog jezika, jeste manastirsko, odnosno crkveno imanje. I zaista, već u dokumentima iz 11, 12. i 13. veka jasno se pominje upotreba reči 'Metohija' za crkvena imanja u zapadnom delu Kosova i Metohije. Taj pojam nije uvredljiv niti se na bilo koji način može povezati sa Slobodanom Miloševićem ili bilo kojim drugim srpskim političarem, bivšim ili sadašnjim. To je deo našeg identiteta, deo naše kulture - isto kao što Albanci ovaj region nazivaju 'Dukađin' i imaju svoje nazive za druge delove Kosova", rekao je Đurić i dodao:

"I na kraju, želim da završim pozitivnom porukom: Srbi i Albanci nisu, i ponavljam, nisu predodređeni da budu neprijatelji. Bez obzira koliko je dijalog težak, dijalog je jedino rešenje. Dijalog vodi ka poverenju, a poverenje vodi ka boljoj budućnosti - budućnosti u kojoj će ekonomija regiona biti pokretač evropskog rasta, što, nažalost, danas nije slučaj".

