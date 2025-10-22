Slušaj vest

Veliki broj građana okupio se večeras ispred Skupštine da pruže podršku ranjenom Milanu Bogdanoviću.

Stigao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Posetio sam Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana", rekao je predsednik.

"Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao".

Foto: Printscreen

Među okupljenima su i ministri Bratislav Gašić, Dejan Vuk Stanković, kao i Darija Kisić, Dejan Tomašević, Mihailo Jovanović... Tu su i studenti koji žele da uče.

Foto: Printscreen

Okupljeni su ispred Skupštine razvili veliki transparent na kome piše "svi smo mi Milan" u znak podrške ranjenom u napadu blokadera.

Foto: Printscreen/Informer

Podsetimo, napad je izvršio blokader Vladan Anđelković, pucajući na običnog građanina, a zatim i spalivši šator.

Vučić je ranjenog građanina posetio u bolnici, a prethodno je tim povodom izjavio: