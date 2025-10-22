Slušaj vest

Veliki broj građana okupio se večeras ispred Skupštine da pruže podršku ranjenom Milanu Bogdanoviću.

Stigao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Posetio sam Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana", rekao je predsednik.

"Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao".

Screenshot 2025-10-22 202930.png
Foto: Printscreen

Među okupljenima su i ministri Bratislav Gašić, Dejan Vuk Stanković, kao i Darija Kisić, Dejan Tomašević, Mihailo Jovanović... Tu su i studenti koji žele da uče.

Screenshot 2025-10-22 202940.png
Foto: Printscreen

Okupljeni su ispred Skupštine razvili veliki transparent na kome piše "svi smo mi Milan" u znak podrške ranjenom u napadu blokadera.

Screenshot 2025-10-22 202555.jpg
Foto: Printscreen/Informer

Podsetimo, napad je izvršio blokader Vladan Anđelković, pucajući na običnog građanina, a zatim i spalivši šator.

Vučić je ranjenog građanina posetio u bolnici, a prethodno je tim povodom izjavio:

"Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti".

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vučić napad ispred Skupštine
Screenshot 2025-10-22 131139.png
Screenshot 2025-10-22 131505.png
Screenshot 2025-10-22 121601.png