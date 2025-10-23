Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić povodom sramne izjave izaslanika Evropskog parlamenta Tonino Picule porućila je da je on prvi čovek iz EU koji je zdušno i otvoreno podržao pokušaj ubistva ispred Skupštine Srbije.

"Da ostavimo po strani šta je Picula ovom svom izjavom ponovo rekao o srpskom narodu, kao i to da se radi o čoveku koji se ponosi time što je bio hrvatski bojovnik koji je proterivao Srbe iz njihovih kuća, on je ovom izjavom postao prvi čovek iz EU (nadam se da će ostati jedini) koji zdušno i otvoreno podržava pokušaj ubistva", rekla je Brnabić.

Brnabić je na njegov komentar da je nasilje bilo neizbežno, poručila da je on jedinstven slučaj evropskog političara koji slavi i podržava napad na one koji misle drugačije.

"Jedinstven slučaj evropskog političara da podržava i slavi ubicu u pokušaju, čoveka koji je uzeo pištolj u ruke i krenuo da oduzme život nekim ljudima samo zato što su se usudili da misle drugačije od njega. Zanimljivo", rekla je ona.

Podsetimo, jedan od blokadera uhapšen je juče nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.