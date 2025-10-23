Slušaj vest

Slučajnost ili ne? 

Zahvaljujući profesionalnosti, prisebnosti i brzoj akciji beogradske policije, blokader sa Dorćola momentalno je savladan i razoružan, a potom i na licu mesta odmah ispitan o namerama i ciljevima.

Upravo je u tim trenucima čak dvaput juče ponovio da je "završio posao". Kakav posao, u čije ime i za čiji račun? 

Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.

Vladan Anđelković
Ukoliko se to ispostavi da je to istina, srpski državni organi utvrdiće šta je bio njegov istinski motiv i zadatak te operacije.

Podsetimo, u prepodnevnim satima, u utorak 22. oktobra, na platou ispred Skupštine blokader sa Dorćola pucao je iz vatrenog oružja i pokušao da ubije nevinog čoveka a potom zapalio jedan od šatora.

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju ocenio je taj akt kao težak teroristički akt.

