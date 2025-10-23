Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da je napad ispred Doma Narodne Skupštine bio teroristički akt čiji je cilj bio da izazove krvoproliće i dodao da je to plod svega što se u prethodnih godinu dana dešavalo.

Glišić je dodao da očekuje da će pripadnici MUP do kraja rešiti i rasvetliti ovaj slučaj.

Prema rečima Glišića, da je napadač želeo da ga neko likvidira ili policija, ne bi odložio pištolj, ne bi sklonio oružje sa strane.

"Ako je želeo da ga policija eliminiše, da izazove dodatno krvoproliće, dovoljno je bilo da drži oružje u ruci, policija tada po pravilu službe ima pravo da interveniše, da zapuca i da eliminiše onoga ko predstavlja opasnost po život, ali on je to očigledno svesno uradio", rekao je Glišić za TV Pink.

Foto: Dado Đilas

Dodao je da je to plod svega što se u prethodnih godinu dana radilo i da je "medijska kuhinja" blokadera i svih onih koji su kreatori obojene revolucije stvorila takvu atmosferu da je, prema njima, potpuno normalno ubiti nekog ko drugačije misli.

"Oni su u ovih prethodnih godinu dana konkretno crtali metu na čelu predsedniku Aleksandru Vučiću. I ovo je trebalo da se desi predsedniku Vučiću, baš kao i Robertu Ficu. Oni su medijski regrutovali osobu gotovo identičnu osobi koja je upucala premijera Fica u Slovačkoj. Ali šta se isprečilo? Isprečila se ta mala oaza slobode koja se nalazi na prostoru Pionirskog parka i na plotu ispred Narodne skupštine. Ta mala oaza slobode je zaštitila Predsedništvo. I on je u toj oazi slobode želeo da ugasi tu našu slobodu i tu jedinu tačku otpora obojnoj revoluciji koju provode 12 meseci", rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, za pojednice je normalno da se ubijaju i spaljuju oni koji drugačije misle.

"Oni su suštinski crtali metu predsedniku Republike. Ali im se isprečila ispred te njihove konačne mete ta mala oaza slobode koja se nalazi na tom prostoru. Ja nikada ne bih zatvorio taj Ćacilend. Ja bih ga ostavio kao spomenik vremena kada je država sačuvana. I sačuvana baš na osnovu toga što smo imali jedan prostor gde smo mogli slobodno da se krećemo, da se izražavamo i da pokažemo da želimo da volimo ovu državu", dodao je Glišić.

1/16 Vidi galeriju Napad ispred Narodne Skupštine Foto: Petar Aleksić, Naxi kamere printscreen

On je poželeo brz oporavak Milanu Bogdanoviću koji je ranjen u jučerašnjem napadu ispred Skupštine.

Glišić je podsetio da je i ranije bilo pretnji upućenih onima koji borave u Pionirskom parku.

"Njima smeta što je, ne znam, neki park zauzet, a ne smeta im fakultet što je zauzet, ne smeta im što su neke škole zauzeli, što svaki dan zauzimaju neku ulicu i smetaju ljudima i ometaju ih da normalno žive. To ne smeta nikome. To ako slučajno zatrubite, onda vam polupaju auto i traže da njihovi tužioci Zagorka Dolvac i ostali zlikovci iz tužilaštva koji rade za obojenu revoluciju, da onda onog što je samo zatrubio uhapse i optuže za terorizam, za ubistvo. Jer vi ne smete protiv obojene revolucije ni sirenu na autu da pritisnete. To vam je studentska blokaderska lista, studentska blokaderska politika. Kada kažem studentska, ne mislim na sve studente, nego na tu grupu koja je regrutovana", dodao je Glišić.