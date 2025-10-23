Slušaj vest

Ministar za evropske integracije i član Predsedništva SNS Nemanja Starović kritikovao je komentar Dragana Đilasa o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji.

Đilas je naime, za blokaderske medije izjavio da se "Evropa vraća po nas" i da "rezolucija nikad nije bila oštrija po Srbiju".

Starović je potom odgovorio na njegov komentar, rekavši da Đilas zaslužuje čestitke jer je uspeo da progura još jednu anti-srpsku rezoluciju.

"Neko bi rekao da Đilas zaslužuje čestitke na uspešno obavljenom poslu, jer je uz pomoć svoje političke porodice, kojoj pripada i Aljbin Kurti, uspeo da progura još jednu anti-srpsku rezoluciju u Evropskom parlamentu. Neće mu to, međutim, pomoći da preotme vlast u Srbiji mimo narodne volje", naveo je Starović.

Ministar Starović istakao je da uprkos svim naporima blokadera, Srbija se vraća na put razvoja.

"Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka evropskoj budućnosti i boljem životu za sve građane, uprkos svim naporima blokadera da je u tome zaustave. Što se pak Đilasa tiče, po njega bi mogla da se vrati samo nečista savest i podseti ga na bedu i beznađe vremena u kojem je pola miliona ljudi ostalo bez posla, a njegove firme prihodovale 619 miliona evra radeći sa državom."

