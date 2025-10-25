Slušaj vest

Već godinu dana blokaderi govore o smeni režima, konstantno ponavljajući da je "Vučićev kraj neizbežan". Taj kraj vezuje se za svaki protest započet u decembru 2024. godine, a nakon incidenta kod Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu, tokom ćutnje studenata tog fakulteta za žrtve pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i blokade ulice.

Novosadska tragedija, koja je bila užasan šok za sve nas i zbog koje tuga i dalje traje, neprestani je poligon u rukama blokadera za njihove političke ciljeve. Tako se i njena godišnjica 1. novembra već uveliko koristi za plasiranje istih poruka, za podsticanje još veće napetosti, za manipulaciju emocijama svih građana Srbije, a najviše građana Novog Sada.

Umesto da taj dan bude dan sećanja na nedužne žrtve, dan za poštovanje i ćutanje, politički akteri koji su od prošlog 1. novembra iskoristili maltene sve metode, a najviše nasilne, da sruše vlast i "donesu dobro građanima" - a doneli su im nestabilnost, tenzije, porast mržnje i nasilja, i gurnuli zemlju u krizu - sada koriste 1. novembar za istu agendu - srušiti vlast i Vučića!

Za blokadersku opoziciju skup u Novom Sadu nova je prilika da se tragedija iskoristi za cilj koji sve vreme imaju i koji je vrlo jasan, a pokušavan da se sakrije iza "studentskog" bunta, koji je takav, studentski bio samo na početku. Dolazak na vlast nasilnim putem.

Upravo je takve poruke o "Vučićevom kraju", "neminovnom padu režima" akcentovao i Radivoje Jovović, predsednik GO PSG Novi Sad, u razgovoru na N1. Na pitanje voditelja šta očekuje da će se događati 1. novembra, Jovović je odgovorio da ga pre svega "ispunjava određeni entuzijazam što će se ponovo sresti", nazivajući predsednika Srbije Aleksandra Vučića - lažnim predsednikom!

"Srešćemo se u jednoj atmosferi i jasno svima staviti do znanja da ne odustajemo da idemo do kraja. Očekujem takođe da režim tog dana ćuti, osim ako neko izrazito pogrešno savetuje predsednika, lažnog predsednika naše republike, ukoliko je naš lažni predsednik toliko daleko otišao, jednu vrstu sociopatskog poimanja politike, da zaista pusti pendreke na te ljude. To će mu zaista, zaista, enormno ubrzati kraj. Mada, moram da pomenem, njegov kraj je veoma blizu i da se na kraju skine ovaj režim, koji je diktatorski i autokratski", rekao je Jovović.

Koliko god blokaderi pokušavali da predstave da su njihovu skupovi, protesti i šetnje poštovanje prema žrtvama i borba za pravdu, vrlo je jasno da ne postoji promil poštovanja prema tuđoj patnji. Oni su odavno od nje napravili razglas za svoje političke ciljeve.