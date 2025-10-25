Slušaj vest

Godišnjica tragedije u Novom Sadu u glavama blokadera zamišljena je kao nova prilika da se na pepelu neuspele revolucije raspali vatra u društvu. Sve su intenzivnije i sve opasnije pripreme za taj dan, a glavno sredstvo u tome im služe laži koje iz dana u dan podmeću.

Kao što se u izmišljenoj aferi o korišćenju zvučnog topa pokušala izazvati masovna histerija i spasiti osipanje, a kasnije i propast blokada i protesta, tako se u periodu kada se svima jasno da je kraj pokušavaju umnožiti manipulacije i i laži. One su sve brojnije, bezočnije, intenzivnije i svakako opasnije.

Posle zvučnog topa prešlo se na još jednu izmišljotinu - navodnu upotrebu CN gasa na protestima, što je odmah demantovala policija. Sledeća laž bio je nepostojeći dečak iz Valjeva koji je u blokaderskoj obradi teško povređen. Ispostavilo se da nikakvog dečaka nije ni bilo, da je sve bila laž u čijoj srži je bila namera da se izazovu veći nemiri i krvoproliće na ulicama.

Ni to im nije bilo dovoljno pa su izmislili i devojku, studentkinju koju je, kako su tvrdili, policija davila kesom. Ne samo da nije bilo policijske brutalnosti nego je ceo slučaj potpuno lažan i imao je isti cilj kao i sve dosadašnje laži - nasilje, nasilje i samo nasilje.

1/6 Vidi galeriju Blokaderski mediji o "pretučenoj studentkinji" Foto: Printscreen, N1 printcreen

Poslednja laž u ovom opasnom nizu je da je užasan zločin ispred Skupštine Srbije - kada je blokader Vladan Anđelković ranio njemu nepoznatog čoveka Milana Bogdanovića, a zatim izazvao požar u jednom od šatora u kampu ispred parlamenta zapravo bio obračun zbog dnevnica!

Na njihovu žalost snimak zločina snimile su nadzorne kamere, pa ova laž nije zaživela, međutim ubrzo su pokušali novi spin - pucač i žrtva sedeli su zajedno u Ćacilendu!

POGLEDAJTE SNIMAK ZA KOJI BLOKADERI TVRDE DA SU NA NJEMU "PUCAČ I ŽRTVA":

I opet na njihovu žalost, a na sreću građana Srbije koji su izbegli još jedan pokušaj manipulacije i izmišljotina koje blokaderima služe za raspirivanje nove mržnje i dizanje novih tenzija čim se situacija u državi iole primiri i podseti na normalnost - čovek sa snimka, koji sa Milanom Bogdanovićem ispija kafu u šatoru ispred Skupštine nije blokader Anđelković, već čovek po imenu Nikola Petronić, koji se javio upravo Kuriru čim je snimak iz Ćacilenda postao viralan i u službi blokadera.

- Snimak nije sporan, nego poenta. Na snimku smo Milan i ja, a onda se pojavljuje gospođa koja je došla da provocira. Poenta je da, naravno, nisam ja pucao i sve to nema veze s kontekstom. U Ćacilendu sam od prvog dana. Milan i ja smo tu od početka, dežuramo 24 sata. Mi smo tamo kako bismo pružili podršku Srbiji i predsedniku - rekao nam je Petronić.

Vladan Anđelković (pucač) levo i Nikola Petronić kog su blokaderi pokušali da predstave kao Anđelkovića Foto: Pink, Dado Đilas

Ovako drske manipulacije i laži, da se nisu ekspresno raskrinkale, mogle su izazvati opasne posledice od kojih je uznemiravanje javnosti možda i najbenignija. Uostalom, slučaj blokadera koji je upucao čoveka ispred Skupštine Srbije samo zato što predstavlja političkog neistomišljenika, govori na kakve posledice računaju blokaderi i izazivaju ih. Očigledno je da računaju na izazivanje emocija kod građana, jer im je to postalo poslednja nada. Oni lažima stvaraju naelektrisano društvo u kojem je su upravo te njihove laži dovele do pokušaja ubistva u centru Beograda.

Ono što najviše zabrinjava u svemu ovome je što niko za to ne odgovara. Niko čak nije pozvan u tužilaštvo za sve te teške laži.

Pravnik Dejan Lisica podseća za Kurir da niko od blokadera ne samo da nije odgovarao za plasiranje laži, već nije ni osudio pokušaj ubistva čoveka ispred skupštine.

Lisica: Foto: RTV Printscreen

- U nedostatku argumenata i ideja koje bi mogli da kandiduju ispred svoje liste koju kriju kao zmija noge, blokaderi su se odlučili za drugu taktiku, a to je da udare na emociju ljudi preko lažnih vesti. Izmišljanje i tatktika plasiranja lažnih vesti dobro je poznata ali smo svedoci da se, kako prilazi godišnjica pada nadstrešnice, količina tih lažnih vesti povećava. Vidimo kako niko od blokadera i opozicionih stranaka nije osudio pokušaj ubistva čoveka ispred Narodne skupštine. Naprotiv, odgovornost se prebacuje na drugu stranu a ne na one koji plasiraju takve vesti preko svojih profila, portala i medija. Direktan krivac za to što se desilo pre par dana nalazi se u medijskim trovačnicama koje te plasirane laži dalje šire kao istinite i svakodnevno podgrevaju atmosferu linča svih onih koji misle drugačije - kaže Lisica.

On napominje da je primetna sinhronizovanost određenog dela pravosuđa i tužilaštva sa ovim medijskim napadima, kao i odsustvo kažnjavanja počinilaca prekršaja i krivičnih dela, čime se daje vetar u leđa blokaderima i signal da neće odgovarati ukoliko budu još ekstremniji u svom ponašanju, što oni i koriste.

Napad blokadera na nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir