Napad blokadera Vladana Anđelkovića iz Beograda na nevinog Milana Bogdanovića i paljenje šatora ispred Skupštine Srbije logičan su sled kampanje koju već skoro 10 meseci sprovode blokaderi i njihovi mediji, a u kojima svi neistomišljenici ili, ne daj bože, simpatizeri aktuelne vlasti, predstavljaju kao neljudi, gde im se preti, na svakom koraku obećava lustracija i gde su prikazivani kao državni neprijatelji i ljudska bića drugog reda, čiji život očigledno ne vredi previše.

To je žalosna, ali očekivana posledica bezbroj naslovnih starana na kojima su Pionirski park i šatori ispred Skupštine, gde su od marta bili studentni koji žele da uče, predstavljani kao suština svakog zla, gde su se nalazila opravdanja za napade na policiju, paljenje stranačkih prostorija i svaki drugi vid nasilja nad političkim neistomišljenicima.

Teren za tragediju sa smrtnim ishodom koja je zamalo izbegnuta, pripreman je odavno, na naše oči, svaki dan.

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da kada se duh mržnje pokrene iz boce, onda on zapahnjuje sve one ljude koje klicu zla nose u sebi.

- On ih oslobađa da ono što su nosili u sebi prouizvedu u delo. Setimo se samo monstruoznog paljenje prostorija SNS u Valjevu i u Novom Sadu, bestijalnog udaranja policajaca metalnim štanglama od tri metra, pa će nam poptuno biti jasno da srednjevekovani igrokazi "danasmakabr" nastavljaju svoju praksu i u 21. veku, i to u Srbiji koja je uvek bila hrišćanski pozitivna zemlja. Nasilje kome prisistvujemo potpuno jasno pokazuje trag da dolazi iz našeg zapadnog komišiluka i njihovog naopakog doživljaja hrišćanskih vrednosti. Treba li da se pozivamo na srpska iskustva iz Drugog svetskog rata pa da shvatimo u kakvoj lampi živi zao duh? Naši blokaderi nemaju ni ideologiju niti program, osim ideologije nasilja, destrukcijem, a sada i pucanja u ljude. Ako je Anđelković nagovestilac i prorok budućnosti Srbije sa blokaderima, onda Srbija mora beskompromisno tome da stane na put i sačuva svoj narod ali i, što bi rekao Emanuel Kant, čovečanstvo - objašnjava Kojčić.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je stvarana atmosfera u kome je ovako nešto bilo za očekivati.

- Tzv. blokaderski mediji su "pumpali" tu priču, ali se najviše "pumpalo" na društvenim mrežama, gde mnogi, krijući se iza anonimnosti tastaure nisu imali ni zazor, ni kočnicu, ali ni zakonsku regulativu koja bih ih sprečila da svašta pišu. Atmosfera na društvenim mrežama je u mnogome doprinela podeli i histeriji u društvu, tu se ovako nešto maltene najavljivalo, huškalo se na napade i na histeriju - govori Radun i dodaje:

- U ovakvim situacijama treba uvek da se istraži i da li je taj Anđelković to učinio sam od sebe, možda iz nekog psihološkog ličnog problema ili je bio na neki način instruisan i neko mu je suflirao. Javnost o tome kod nas skoro nikada ne bude obaveštena, tužilaštvo ćuti, službe ćute jer kriju svoje izvore i onda se stvara prostor za izmišljanje raznih stavri poput one gde je neko iz opozcije tvrdio da su se napadač i žrtva posvađali oko novca, što je ubrzo demantovano. Kada su u pitanju ovakve stvari, kada je nečiji narativ doveo do raspiravanja mržnje i do nesreće, vrlo je važno da se vinovnici procesuiraju i da o tome bude odmah obaveštena jasvnost, stanje je vandredno, kao u kada kreneš da gasiš požar ne gledaš da li ćeš da zgaiš travu jer u tom trenutku spašavaš ljudske živote. Razne interesne grupe nametnuli su se kao neki arbitri koji će ljudima reći u šta treba da veruju i zato i instuticije Srbije moraju biti otvorenije prema građanima.