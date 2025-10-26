Slušaj vest

- Propali su i svi dosadašnji pokušaji izazivanja obojene revolucije, pokušaji blokiranja života građana, potpunog uništavanja našeg obrazovnog sistema i uništavanje naše privrede..., ocenila je Adrijana Mesarović.

- Pokušavali su krvavim putem da dođu na vlast, rušenjem institucija i izazivanjem bratoubilačkog rata. Potpomognuti spolja i iznutra, podržavani od strane srbomrzačkih medija i socijalnih mreža. I danas smo se u ogromnom broju okupili da kažemo DOSTA!

1/13 Vidi galeriju Građani protiv blokada - Požarevac, Kraljevo, Vranje Foto: Instagram/mesarovicadrijana

- Srbija želi da napreduje i da se razvija, da gradi sigurnu i izvesnu budućnost za svoju decu! Ne damo nasilnicima da nam ukradu budućnost!

- Najjača brana politici nasilja i blokada je naš predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem. Zato su oni najviše napadani, jer pokušavaju da ih oslabe i pokolebaju u borbi za Srbiju i sve njene građane, zato što nisu dozvolili da se država otima od naroda na ulici, nasiljem. Neće im uspeti! To ove slike pokazuju! Pobediće Srbija!, poručilla je Mesarovićeva.