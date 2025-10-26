Slušaj vest

Politička kriza na Kosovu i Metohiji dodatno je produbljena jer Aljbin Kurti juče nije dobio podršku većine poslanika za formiranje nove vlade. Iako su najizvesniji novi izbori, još nisu iscrpljene sve zakonske mogućnosti da neki novi mandatar pokuša da sastavi potrebnu većinu u prištinskom parlamentu.

Za izbor nove vlade glasalo je 56 poslanika od potrebnih 61. Protiv je bilo 52, dok su četiri poslanika bila uzdržana.

Šira slika

Formalno, na potezu je tzv. predsednica Vjosa Osmani da obavi konsultacije sa strankama i eventualno odredi novog mandatara, ako dobije uveravanje da takav postoji. Novi mandatar će imati 15 dana da okupi većinu. Ukoliko ni taj pokušaj ne uspe, Kosovo će na nove parlamentarne izbore.

Politikolog Ognjen Gogić objašnjava za Kurir zašto je raspisivanje novih izbora sasvim izvesno, a prema njegovoj proceni, oni će biti održani do kraja godine.

Gogić: Kurti je gubitnik i moguće je da će sad pokrenuti spin da je on žrtva Foto: Kurir Televizija

- Kurti je ovo izveo po sistemu "ako prođe, prođe" i jako je loše ovo izveo. On je gubitnik i moguće je da će sad pokrenuti spin da je zapravo on žrtva. Ono što je još od februara jasno jeste da niko ne želi da pravi većinu. Opoziciona grupacija praktično ima većinu, čak bez Srpske liste, ali oni politički misle da to nije pametno jer je u igri i drugi krug lokalnih izbora i neće da naškode sebi zbog neke neprincipijelne koalicije. Opozicija razmišlja i dugoročno i gleda na mart ili april sledeće godine, kada se bira predsednik Kosova, i to u parlamentu. Potrebna je dvotrećinska većina i oni to nemaju bez Kurtija - napominje Gogić.

Kako kaže, ako bi se ostvarila opcija da opozicija sad formira vladu, Kurti bi ih sačekao na izboru predsednika i blokirao bi taj proces.

- Dilema je samo da li da se ide odmah na nove izbore ili prvo na privremenu vladu, pa onda na nove izbore - smatra Gogić.

Krah tiranije

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ocenio je da je Kurti u svom navodnom ekspozeu ponovo izneo "katalog uvreda na račun Beograda i antisrpsku tiradu, čime je još jednom potvrdio da nema kapacitet da bude išta više nego neostvareni ratni huškač".

Petar Petković Foto: Pritnscreen/RTS

- Danas je i taj tzv. ekspoze, kao i sam Kurti, poražen, što samo potvrđuje da je Kurtijeva tiranija doživela krah. U Kurtijevom neuspešnom i tendencioznom obraćanju nije iznenađujući ni intenzitet mržnje prema svemu što je srpsko, niti njegove svakidašnje jadikovke o navodnoj srpskoj pretnji, jer čovek koji nikada nije izašao iz kože pakosnog malog srbomrsca ne može imati ni političku viziju niti kapacitet da proizvede bilo šta pozitivno za svoj narod i birače. Kurti smatra da ne treba da rešava nagomilane probleme na KiM, jer za njih uvek neosnovano pokušava da optuži Srbiju i Srbe, i njegova antisrpska politika odraz je nemoći da svojim biračima ponudi bilo šta drugo - poručio je Petković.

Raspodela mandata Na izborima 9. februara Samoopredeljenje je osvojilo 48 mandata, Demokratska partija Kosova 24, Demokratski savez Kosova 20, a Alijansa za budućnost Kosova i inicijativa Nisma osam mandata.

Srpska lista ima devet mandata, Stranka za slobodu, pravdu i opstanak jedan, a preostalih 10 mandata pripada predstavnicima ostalih nevećinskih zajednica.

Inače, Kurti je uoči glasanja ponovio optužbe na račun Srbije, ali i stav da je normalizacija odnosa "pitanje uređivanja odnosa dve države, kao bilateralnih spoljnih odnosa, a ne kao mešanje u unutrašnja pitanja".

Diskusija u sali bila je veoma kratka, budući da su lideri tri najveće opozicione partije bili saglasni da ne žele nikakvu raspravu, već glasanje, uvereni da Kurti nema dovoljnu podršku poslanika, što se i desilo. Od poslanika manjina s govornice se obratio poslanik Srpske liste Igor Simić, koji je istakao da ta stranka neće podržati Kurtijevu vladu zbog na stotine odluka kojima je naštetio interesima srpskog naroda.