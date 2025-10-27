Slušaj vest

Reditelj Goran Marković je po svemu sudeći potpuno izgubio kompas! Pored toga što olako pominje Hitlera, u poslednjem intervjuu izneo je još više poređenja Srbije i fašističke Nemačke, Nacionalni stadion uporedio sa koncentracionim logorom, a usput izneo i niz netačnih informacija.

Marković je u razgvooru za fonet rekao da je opasan zločin u takozvanom "Ćacilendu", gde je blokader Vladan A. ranio muškarca Milana Bogdanovića i tom prilikom, upotrebom vatrnog oružja izazvao požar u šatorima ispred Skupštine Srbije, užasno podsetio na paljevinu Rajhstaga i indirektno za to optužuje Aleksandra Vučića?!

- Hitler je upalio Rajhstag, kao što je ovde upaljen požar ispred naše skupštine. Optužio je tada komuniste da su oni ti koji su to uradili, a u stvari uradio je on. I to mu je poslužilo za uvođenje fašizma. Ovo je sve, pretpostavljam, uvod u to. Fašizam je odavno na sceni. Mislim, metodi fašistički i opšta ikonografija fašizma su tu, ali pretpostavljam da režimu treba da ide još jedan korak dalje - rekao je Marković.

Marković je po blokaderskom receptu za ovaj strašni incident naveo da je izrežiran, odnosno kako je rekao da “režim sada koristi neveštu paljevinu koju je podmetnula 'služba BIA'".

Potom se niotkuda dotakao i gradnje Nacionalnog stadiona i počeo da blati projekat aktuelne vlasti. Naravno, nije izneo činjenice, već je izrekao plodove svoje mašte koji su, istovremeno, veoma opasni - da stadion neće služiti za sport, već za eliminaciju političkih protivnika!

Intervju za Fonet preneo je Danas:

- Ja sam odavno govorio o tome, čak sam i pisao o tome, da recimo mislim da ovaj Nacionalni stadion koji se gradi, to je stadion za višednevni boravak više ljudi. To nije ni za kakav sport. To je ono što se dešavalo u civilizovanim zemljama, kao što su, recimo, Argentina i tako dalje, gde su stadioni bili prepuni neistomišljenika koji su nestajali tokom noći. Zašto to ne bi moglo ovde da se desi? - rekao je Marković.

Nije se ni tu zaustavio, već je izneo i žestoku laž. Naime, one je rekao da je "poseban doživljaj gledati istoriju svojim očima, što se njemu dogodilo ispred Fakulteta dramskih umetnosti, kada su batinaši uleteli među studente koji su odavali poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu, što je bio i povod za početak studentskih blokada."

Međutim, ono što je Marković ili zaboravio ili se pravi da ne zna je to što u pitanju nisu bili nikakvi batinaši, niti je bilo batina, nije bilo nikakvog uletanja među studente, već su građani Beograda (igrom slučaja, neki od njih su bili članovi SNS) insistirali da kolima prođu kroz bulevar nakon početka blokade, nakon čega je došlo do konflikta.

Niko nije slutio da će taj incident sa studentima pokrenuti lavinu događaja u Srbiji - ali opis situacije onako kako je Marković naveo - nije se desio.

Podsećamo, tog dana, u isto vreme, na raskrsnici u blizini FDU, članovi ProGlasa su uspešno održali protest u miru.

Slagao da je dobio otkaz

Ovo nije prvi, a verovatno ni poslednji put da Goran Marković iznosi neistine.

Podsetimo, krajem jula Marković je slagao da je dobio otkaz. On je tada pokušao da dovede u vezu tobožnji gubitak posla sa svojim političkim angažmanom.

Tada je morao da se oglasi dekanski kolegijum Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Iz Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu su saopštili da Marković ne samo da nije dobio otkaz, već mu je ugovor produžen i na sledeću godinu.

Prethodno je u više navrata žestoko vređao predsednika, ali i narod, kao kada je, primera radi, uvredio stanovnike prigradskih naselja Beograda.

On je na neprimeren način prokomentarisao spomenik Stefanu Nemanji.

- To kako on izgleda, čemu služi... To nije spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik Aleksandru Vučiću i njemu je mesto u Marinkovoj bari. Može, recimo, i u Borču - rekao je tada Marković kroz osmeh.