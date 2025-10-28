Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da su ljudi svesni ko im je, kako je ocenio, protraćio poslednjih 12 meseci i maltretirao ih lažima i dodao da je dokaz toga dobar rezultat na izborima za Savete mesnih zajednica u Ubu.

Glišić je rekao da se na skupovima "Građani protiv blokada" vidi da građani Srbije žele da žive normalno.

Kako je naveo, imao je priliku da vidi reklmani materijal studenata u blokadi za izbore u Ubu i ocenio je da na tom letku nema ništa.

- Da ste ljudima dali beli papir, bolje bi se razmelo nego taj njihov papir. U njihovom programu nema nijedna reč o tome kako će plate i penzije u Srbiji da budu veće. To je pokušaj da se oguljenim nasiljem dođe na vlast - kazao je Glišič i naveo da je lista studenata u blokadi u mestu Slatina, gde su važili za favorite, imala sedam puta manje glasova nego lista Srpske napredne stranke.

Naveo je da su studenti u blokadi pričali da će prvi poraz SNS biti u Ubu i da će se nakon toga nizati njihove pobede, ali su, kako je rekao, doživeli debakl.

- To je naša mala pobeda, ali bitna. Iz te pobede se javlja sunce slobode - ocenio je Glišić.

Govoreći o protestu studenata u blokadi 1. novembra, Glišić smatra da studente "baš briga za žrtve", već će se okupiti kako bi sproveli ogoljeno nasilje.

- Država će se potruditi da to spreči i da to sankcioniše. Studenti u blokadi su deca koju je neko instrumentalizovao i iskoristio za nasilan dolazak na vlast. Ko može da ozbiljno shvati ljude koji nisu sposobni ispit da polože - ocenio je Glišić i osvrnuo se na incident ispred Skupštine Srbije u kome je muškarac upucan i rekao da je deo tužilaštva, na čelu sa Zagorkom Dolovac, stao u prvi front obojene revolucije, kako bi, kako je rekao, neki ljudi mimo volje građana došli na čelo države.

Glišić je rekao da bivši funkcioneri "Infrastruktura Železnice Srbije" Nebojša Bojović i Milutin Milošević danas "pijanče u kafanama sa predstavnicima obojene revolucije" i ocenio da ljudi koji nemaju veze sa nadstrešnicom moraju da budu u zatvoru.

- Svima nam je jasno šta se dešava - čaša vode je puna - dodao je on za TV Pink.

Glišić je naveo da je ranije bio dobar prijatelj sa glumcem Draganom Gagijem Jovanovićem, ali mu je on, dok je bio u bolnici, poslao poruku neprimerenog sadržaja.

- On neka sam kaže šta sam mu odgovorio na to - dodao je Glišić.

Glišić je naveo da je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas protiv njega podneo 101 prijavu.

- On kada nema koga da tuži, on tuži mene - rekao je Glišić.