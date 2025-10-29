Slušaj vest

Uoči 1. novembra, kada se obeležava godišnjica pada nadstrešnice i pogibija 16 ljudi, u blokaderskom pokretu sve su vidljivije pukotine uvek na istoj temi - prisvajanje političkog kapitala koji je nastao iz studentskih blokada.

Pokret Kreni-promeni, na čelu sa Savom Manojlovićem, poslednji je među blokaderima iz redova opozicije, koji je pokušao da od studenata blokadera otme subotnji skup u Novom Sadu, na koji su oni pozvali kako bi se obeležilo godinu dana od tragedije.

Uhvaćeni

Naime, Kreni-promeni prvo je podržao, a onda delio pozivnice za ovaj protest i na to stavio svoj logo. Ovaj potez je očigledno razljutio blokadere, o čemu svedoči i njihova oštro javna reakcija u kojoj Manojlovića i njegov pokret optužuju da neprimereno svojata celokupnu organizaciju skupu.

Studenti blokaderi postavili su niz pitanja pokretu "Kreni promeni".

- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu - napisali su studenti blokaderi na društvenim mrežama.

Manojloviću nije preostalo ništa drugo nego da se povuče. Kreni-promeni je brzo odgovorio i uputio izvinjenje, uz poruku da priznaju grešku.

Tužno

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da pomenuti skup u Novom Sadu nije ništa drugo već još jedan pokušaj politizacije nesreće u kojoj je tragično stradalo 16 osoba.

Dejan Lisica Foto: Privatna Arhiva

- Od kako su počeli protesti i blokade, primetno je da su svi ulagali svoje resurse kako bi se vlast srušila na ulici. Do rušenja vlasti nije došlo, jer je narod tako odlučio, ali je zato čudovište, koje su hranili i negovali mnogi, poraslo i počelo da ih jede i usisava njihove glasove. Kako im sada nije ništa drugo ostalo, počela je borba u njihovim redovima, jer je evidentno da se određen broj glasova preliva između blokaderskih opcija. Sam čin da se svađaju oko toga ko organizuje a ko prisvaja događaj, najveći je dokaz da se ovde ne radi o poštovanju žrtava, već o klasičnom nastavku politizacije i sakupljanju glasova na nesreći. Tužno je šta sebi dozvoljavaju neki i koliko nemaju obraza ali svako njihovo postupanje ostaće zabeleženo u istoriji, na osnovu čega će se suditi - naglašava Lisica.

On podseća da je Kreni-promeni od početka stavljao svoj logo na sve snimke protesta, ali to tada studentima blokaderima niko nije javio da ne sme.

- Sada je došlo do promene u razmišljanju i očigledno da im je to neko ko ih finansira zabranio da rade, kada imaju potrebe da se izvinjavaju. Ovo je samo još jedan u nizu pokazatelja koliko nijedna opoziciona opcija nema ideju i plan, već im se sve svodi na otimanje tuđih ideja, zasluga i širenju mržnje unutar jednog naroda. Na kraju, kada se podvuče crta, ostaje samo jedna reč u glavi, koja je opšti utisak svega što rade - tužno - zaključuje naš sagovornik.