"U politici, baš kao i u sportu, rezultat je važan. A rezultat u Ubu kaže 153 SNS, svi ostali nula. Poruka jasna-vredan rad donosi uspeh", istakao je bivši košarkaški reprezentativac i sekretar za sport u Vladi Srbije, Marko Kešelj.

- Kroz neumoran trud i konkretna dela, SNS i Darko Glišić pokazuju da znaju kako da grade bolju i uspešniju Srbiju. Izbori u Kosjeriću, Zaječaru i Ubu potvrđuju – narod daje poverenje onima koji se bore, rade i ostvaruju rezultate.

- Odgovor je jasan: nasilje ne dovodi na vlast – na vlast se dolazi kroz rad, predanost i posvećenost cilju. Sada idemo napred, za prosperitet, za Srbiju - poručio je Kešelj.

