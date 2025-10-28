Slušaj vest

"U politici, baš kao i u sportu, rezultat je važan. A rezultat u Ubu kaže 153 SNS, svi ostali nula. Poruka jasna-vredan rad donosi uspeh", istakao je bivši košarkaški reprezentativac i sekretar za sport u Vladi Srbije, Marko Kešelj.

- Kroz neumoran trud i konkretna dela, SNS i Darko Glišić pokazuju da znaju kako da grade bolju i uspešniju Srbiju. Izbori u Kosjeriću, Zaječaru i Ubu potvrđuju – narod daje poverenje onima koji se bore, rade i ostvaruju rezultate.