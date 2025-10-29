Slušaj vest

Beogradski blokaderi dočekali su ga pogačom i solju?! Starim srpskim običajem dočekali su čoveka koji svake godine na Fejsbuku objavljuje da je Srbija počinila "genocid u Srebrenici".

On je inače predvodnik novopazarskih blokadera, koji su navodno krenuli peške ka Novom Sadu, a ponovo su pre neki dan uhvaćeni u pravom kadru, a ne onom serviranom za svoje medije koji ih prate u stopu: oni ne pešače, već se voze kolima!

Naime, kod sela Bresnik zabeležena je "smena straže" blokadera iz Novog Pazara: jedna grupa ulazi u kola, a druga, od četvoro ljudi, izlazi pred kamere da odglumi pešačenje. Kao i više puta do sada šetnja traje samo dok traje snimanje.

Kako prenose očevici, novopazarski blokaderi su razjedinjeni, i postoje dve frakcije. Jednu, upravo ovu koja je uhvaćena sa automobilima kod Bresnika, predvodi glavni blokader, student FPN u Beogradu Davud Delimeđac, predvodnik blokada Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PONOVO UHVAĆENI KAKO "ŠETAJU U AUTOMOBILU": Pešače samo za kamere blokaderskih medija, lažni marš otkriven kod sela Bresnik
Novi Pazar blokaderi.jpg

 Blokaderi iz Novog Pazara već su otkriveni u svom lažnom pešačkom pohodu na Novi Sad. Pre nekoliko dana viralan je postao snimak sa troje blokadera koje njihov domaćin, kod kojeg su prespavali, vozi u kolima, snima ih, dok oni odmorni, naspavani, neumorni - jer pešačili nisu - mašu svojim pristalicama.

 Kurir.rs

Novi Pazar blokaderi.jpg
dd.PNG
dd.PNG
Davud Delimeđac N1.jpg