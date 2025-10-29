Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, po krivičnoj prijavi novog direktora United grupe, bivša direktorka United grupe Bojana Mijailović došla je na poziv u prostorije Uprave kriminalističke policije - Odeljenje za borbu protiv korupcije, gde treba da da iskaz u svojstvu građanina.

Ona policiji treba da da odgovore u vezi sa svojim radom u toj kompaniji, čije se poslovanje od nedavno proverava po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U prostorije UKP, kako saznajemo, došla je u pratnji advokata.

Ne propustitePolitikaPOLITIČKE VEZE, SUKOB INTERESA, OGROMAN NOVAC, VILA NA DEDINJU Šolakov modus operandi najbolje se vidi na slučaju njegove smenjene direktorke Bojane Mijailović
profimedia-0874009309 copy2.jpg

 Mijailović, koja javnosti nije poznata, nekadašnja je bliska saradnica bivšeg suvlasnika United grupe Dragana Šolaka.

Podsetimo, pre dve nedelje policijski inspektori su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušli u prostorije United grupe gde su izuzeli prikupljaju dokumentaciju o poslovima ove bivše firme Dragana Šolaka !

Prema nezaničnim saznanjima naše redakcije, novi direktor United grupe podneo je krivičnu prijavu protiv starog rukovodsva zbog sumnje na korupciju.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPROVERAVAJU SE ŠOLAKOVI SUMNJIVI POSLOVI! UKP i dalje češlja papire u sedištu United grupe
profimedia-0868451578.jpg
PolitikaŠolakov opasni mehanizam:Kurir raskrinkao sistem za uklanjanje konkurencije kroz medijsku propagandu, politički uticaj, potkupljivanje i lobističku manipulaciju
Dragan Solak,istina ne bira stranu
PolitikaSAZNAJEMO: Policija na poziv novog direktora ušla u United grupu! Po nalogu VJT u Beogradu češljaju se Šolakovi papiri
IMG-20251013-WA0217.jpg
PolitikaŠolak godinama potkradao poslovne partnere: Kako je funkcionisala razgranata mreža za izvlačenje para iz zajedničke kompanije
Untitled-1.jpg
PolitikaKurir je bio u pravu: Vreme je pokazalo da su naša otkrića bila tačna
Kurir 123.jpg
PolitikaI STRANI MEDIJI PIŠU: "KAKO PUTIN KORISTI DRAGANA ŠOLAKA DA BI UTICAO NA SRBIJU" Još jedna potvrda da je sve što smo pisali o Šolakovim ruskim vezama istina
Dragan Šolak Vladimir Putin