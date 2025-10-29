KURIR SAZNAJE: Bivša direktorka United grupe daje iskaz u policiji po krivičnoj prijavi novog direktora
Kako nezvanično saznajemo, po krivičnoj prijavi novog direktora United grupe, bivša direktorka United grupe Bojana Mijailović došla je na poziv u prostorije Uprave kriminalističke policije - Odeljenje za borbu protiv korupcije, gde treba da da iskaz u svojstvu građanina.
Ona policiji treba da da odgovore u vezi sa svojim radom u toj kompaniji, čije se poslovanje od nedavno proverava po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
U prostorije UKP, kako saznajemo, došla je u pratnji advokata.
Mijailović, koja javnosti nije poznata, nekadašnja je bliska saradnica bivšeg suvlasnika United grupe Dragana Šolaka.
Podsetimo, pre dve nedelje policijski inspektori su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušli u prostorije United grupe gde su izuzeli prikupljaju dokumentaciju o poslovima ove bivše firme Dragana Šolaka !
Prema nezaničnim saznanjima naše redakcije, novi direktor United grupe podneo je krivičnu prijavu protiv starog rukovodsva zbog sumnje na korupciju.
Kurir.rs