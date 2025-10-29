Slušaj vest

Trojica državljana Azerbejdžana i jedan državljanin Turske su u subotu uveče, u podgoričkom naselju Zabjelo, teško povredili i nožem ranili Podgoričanina M. J, a Nikolaidis je taj skandal uspeo da "poveže" sa Srbijom i okrivi Vučića!

On je gostovao na N1 BiH i oko 15 minuta na sramotan način povezivao nepovezivo i tvrdio da je Vučić kriv za netrepeljivost građana Crne Gore prema turskim državljanima nakon incidenta?!

Tu se nije zaustavio, već tvrdi da iza svega stoje BIA i predsednik Srbije, te da Crna Gora ima vladu čiju polovinu čine ljudi pod kontrolom Aleksandra Vučića!

Kako tvrdi Nikolaidis, sve je počelo 8. oktobra i to "vrlo precizno nakon što se Vučić pobunio zbog toga što je Erdogan prodao dronove Kosovu".

- Od tog dana je vrlo ciljano širena netrpeljivost prema građanima Turske kroz mreže i medije - kaže Nikolaidis, i nastavlja sa tvrdnjama da Crnom Gorom vladaju BIA i Aleksandar Vučić:

U Podgorici su nakon napada trojice Turaka i ranjavanja Podgoričanina M.J. građani spontano izašli na ulice i započeli proteste.

- Crna Gora je slaba tačka jer ima slabu vladu čiju barem polovinu čine ljudi pod kontrolom Vučića. Istinski gospodar Crne Gore su BIA i Aleksandar Vučić. Ne treba imati više od dva grama mozga da se razume da je ovo operacija BIA-e. Ne postoji nešto što se zove spontano okupljanje naroda. Naročito ako su to navijačke grupe sa jasno pripremljenom koreografijom koja zaziva fašističko nasleđe i ako su pripremljene replike koje pozivaju na homogenizaciju Crnogoraca i Srba. Kada uzmet u obzir kako je sve krenulo i kako se razvija, jasno je ko je iza toga. Jasno je ko je konačna meta.

Protest Podgoričana povezao je sa "beogradskim vlastima".

- Ovo je jasna netrpeljivost i ono što bi Amerikanci nazvali "etničko i versko profilisanje". Pogledao sam anketu i mogu reći da oni šire fašistički narativ. Ta vrsta ksenofobije nije utemeljena u stvarnosti, nego u ideologiji i mitologiji i što je najgore u konkretnoj politici koja nije politika Vlade Crne Gore nego beogradskih vlasti - rekao je Nikolaidis.

Ni to nije sve već kaže da Vučić indirektno blokira put Crne Gore u Evropskoj uniji?!

- Cilj onoga što se desilo u Podgorici je upozorenje premijeru Spajiću šta će se desiti ukoliko odluči da partije koje su pod kontrolom Vučića izbaci iz vlade. On bi se u jednom trenutku mogao odlučiti na to jer bi te partije mogle pokušati da blokiraju put Crne Gore u EU. Ovo je generalna proba onoga šta će se desiti ukoliko Spajić odluči da neće tolerisati blokadu puta ka EU - nastavio je sa lažima novinar i pisac.

Obrušio se potom i na Srbe i Ruse koji žive u Crnoj Gori i nazvao ih kriminalcima, a sve zbog toga što su turski državljani zamalo ubili Podgoričanina.

- Nema ovde nikakve netrpeljivosti prema strancima, nego jasno izražene netrpeljivosti prema Turcima. U Crnoj Gori ima nekih pet do deset puta više Rusa nego Turaka. Ako pogledate statistike, broj krivičnih dela koje su počinili građani Rusije ili Srbije je pet do deset puta veći nego broj krivičnih dela koje su počinili građani Turske - zaključio je Nikolaidis.

Crnogorski reis takođe napao Vučića

Ovo nije prvi napad na Vučića od strašnog incidenta koji se desio u Podgorici u subotu.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić takođe se obrušio na predsednika Srbije bez ikakvog povoda.

On se oglasio na društvenoj mreži "X", nakon što je premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio sinoć da će ta zemlja hitno ukinuti bezvizni režim sa Turskom.

"Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG?", napisao je Fejzić, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku: Znamo šta planirate..."

Podsetimo, Vučićeve reči odnose se na to što je Turska 8. oktobra dopremila dronove prištinskim vlastima, što je protivno Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 i Povelji UN.

On je tada naglasio da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.