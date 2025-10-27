Slušaj vest

Incident u Podgorici, kada su u noći između subote i nedelje, državljani Turske i Azerbejdžana, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnih grupa i koji su bili predmet kriminalističke obrade, napali nožem i povredili Podgoričanina M.J., ne samo da je izazvao haos i proteste u glavnom gradu Crne Gore, ne samo što preti da ugrozi diplomatske odnose Podgorice i Ankare i pod lupu stavlja vrh crnogorske države zbog nekontrolisanog izdavanja boravišnih dozvola sumnjivim licima, već je za određene strukture u Crnoj Gori ovaj skandal iskorišćen da se optuži - Aleksandar Vučić!

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić odmah nakon incidenta koji je pokrenuo lavinu događaja, pa i najavu premijera Milojka Spajića o privremenoj zabrani bezviznog režima za građane Turske, oglasio se na Iksu gde je kao pokretača negativnih dešavanja u Podgorici optužio predsednika Srbije.

- Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG? - napisao je Fejzić, aludirajući na reakciju predsednika Vučića zbog turske isporuke dronova kamikaza Prištini.

Opet Vučić

Kako je Fejzić povezao Vučića i napad kriminalaca iz Turske na crnogorskog državljanina - ne u Srbiji već u Crnoj Gori - nije pitanje ni za Fejzića ni za ostale, jer pitanje i ne treba postavljati, budući da smo dosad mnogo puta bili svedoci upravo ovakvih optužbi bez osnova - Vučić je kriv za sve!

Kako ocenjuje Dražen Živković, urednik crnogorske Borbe, Vučić je postao univerzalni krivac - i za ono što uradi, i za ono što se desi samo od sebe.

- Dakle, Vučić upravlja turskim državljanima koji se tuku na Zabjelu, diktira meteorološke prilike nad Podgoricom i tajno regrutuje učesnike lokalnih incidenata. Ovom logikom ako se dvojica potuku na Zabjelu, to je, „poruka iz Beograda". Ako padne kiša u Podgorici, a ne u Nikšiću, vjerovatno je i to koordinisano sa Andrićevog venca - poručio je Živković u svojoj kolumni.

Dražen Živković Foto: Facebook

On dodaje da bi način razmišljanja Rifata Fejzića možda i bio komičan da nije opasan.

- Jer kad se svaka lokalna situacija pretvori u geopolitičku teoriju zavjere, gubi se iz vida suština: bezakonje, neuređen sistem i neodgovornost institucija. Ali zašto se baviti sopstvenim propustima, kad je mnogo lakše viknuti - „Vučić je kriv!" Postalo je to pravilo novog javnog diskursa:

- Cijene hrane rastu? Vučić.

- Neko je parkirao na trotoaru? Vučić.

- Turski državljani prave incidente? Vučić.

- Policija ne reaguje? Opet Vučić.

- Kiša pada u Podgorici, a sunce u Baru? Vučić, naravno.



Kompromitovanje

I sam predsednik Vučić danas je komentarisao pokušaj stvaranja nove histerije prema Srbiji i njemu lično u Crnoj Gori. Predsednik je naglasio da državljana Turske u CG trenutno ima 13.000.

- Dogodio se incident, došlo je do ubadanja i sada optužuju vlast u Beogradu za te njihove probleme. Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj. Muka mi je da ćutim o tome ko je nosilac kriminalnih radnji, ne samo na Balkanu, već i šire - naglasio je Vučić.

Vučić: Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji Foto: Printskrin Instagram

Komentarišući izjavu Rifata Fejzića, politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da bi islamska zajednica u Crnoj Gori trebalo da preispita dokle idu verske nadležnosti, a kada počinje zloupotreba vere u političke svrhe.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Upravo mešanje politike sa verom dovodi i do ovakvih problema kao što je ulični događaj u Podgorici. S druge strane, sasvim je očigledno da je reč o antisrpskoj kampanji koja vuče poreklo još iz islamske deklaracije Alije Izetbegovića i politike koju nastavljaju njegovi epigoni. Pošto je Vučić svojom politikom postao personifikacija uspešne Srbije, države koja svojim moralom i poštovanjem svih ljudi bez obzira na veru i naciju, danas predstavlja i uzoran model za izgradnju novog društva na Balkanu, oni koji žele da obnove Otomansko carstvo i njegove metode koje najbolje opisao Ivo Andrić, sada nastoje da kompromituju Srbiju, Srbe i Vučića. Bolje bi bilo reisu da se zadubi u istorijske osnove svih balkanskih problema, i postavi pitanje svojim istovernicima na Bosforu zašto od jedne mirne koegzistencije sa Srbima gde god stignu obnavljaju svoje imperijalne ciljeve i donose nesreću - zaključio je Kojčić.