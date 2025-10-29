Slušaj vest

Glumac Miloš Biković posle dugo vremena neoglašavanja i "gledanja svog posla" (a ispostaviće se milionskog posla) pridružio se svojim kolegama i glavnom glumačkom mentoru Draganu Bjelogrliću, pa je u skladu s blokaderskim narativom udario na aktuelnu vlast u Srbiji! Bikovićevi razlozi za ovakav zaokret - od glumca koji je primio orden od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i upućivao hvalospeve i Vučiću i državi su naravno sasvim lične prirode - otkrivena je velika prevara sa studijom koji je lično Biković otvorio i čiji je suvlasnik!

Reč je o studiju Jervolino (Iervoliono studios). Miloš Biković je u Srbiju doveo Italijana Andreu Jervolina da zajedno naprave studio za animaciju, što su i učinili.

Tom prilikom je dolazio na pregovore kod predsednika Vučića i dobio milione za taj projekat.

Memorandumom o razumevanju koji je u junu 2020. godine potpisan sa Ministarstvom privrede Srbije predviđeno je da producentska kuća iz Italije u ovaj projekat uloži najmanje 8,5 miliona evra i zaposli 580 visoko kvalifikovanih stručnjaka.

U prvoj transakciji su dobili od države 8,5 miliona, otvorili su studio, a filmove su zapravo proizvodili u Indiji!

Dok se prevare nisu otkrile, Biković je megalomanski i pun elana najavljivao projekte po Srbiji od kojih nije bilo ništa!

Kada je prevara otkrivena i donacije države za njega prestale, a Biković potom pao i pod uticaj Dragana Bjelogrlića, bez imalo srama počeo je da pljuje po državi.

U današnjem intervjuu za Danas govorio je u odnosu vlasti prema umetnicima i rekao da je "celokupna kinematografija faktički ugašena".

Tu se nije zaustavio, iako je uhvaćen i u laži i u prevari i o traćenju državnih para!

- Postoje crne liste. Iznijansirane su. Gipke. Nekome je zabranjeno da producira, nekome da glumi, nekome sve. Možete da se skinete sa liste ili da se na njoj opet nađete ako previše upražnjavate pravo da govorite ono u šta verujete. Liste su se toliko proširile da je vlast rešila da ne raspiše ni jedan konkurs za film u 2025. godini. Nama je vlast de facto ukinula kinematografiju ove godine. Po principu: 'Mi ih finansiramo, a oni nas kritikuju - e pa ne može!' Kao da je budžet za kulturu njihova privatna svojina - poručio je Biković, očigledno besan što ne može više na najave projekta, koji se nikad nisu desili, da vara državu!

Glumac poznat po svom uspehu u Rusiji, ordenu koji je dobio od Vladimira Putina, hvalospevima o Ruskoj Federaciji i ruskoj kinematografiji - "zanemeo" o Rusiji kada je zbog ruskih veza izgubio ulogu u čuvenoj seriji "Beli lotus" - hvalio je na sva usta i svoju domovinu i državu, kao i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Primera radi, pre tri godine je na Vidovdan odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde koji mu je lično uručio predsednik Srbije.

Tada se javno, na svom Instagramu, u opširnoj objavi koja je i dalje na njegovom profilu, zahvalio Vučiću i naglasio da mu je čast što je od predsednika dobio odlikovanje.

"Velika je čast dobiti priznanje i potvrdu da si deo nečega što je veće od tebe. Biti naslednik tradicije. Jer: 'Tradicija nije poklanjanje pepelu već predaja ognja’'. Čast mi je što sam od predsednika Srbije dobio ovo odlikovanje", napisao je tada Biković.

Dok se prevare nisu otkrile, Biković je vešto balansirao s narativom ne petljajući se mnogo ni u kakva dešavanja u državi, držeći se po strani... Sve dok nije otkriveno da 8,5 miliona evra državne donacije nije otišlo u nepovrat. U Indiju.

Tek tada, kada je postalo jasno da država više neće pomagati njegov studio i lažne projekte, Biković se vratio najuticajnijem glumcu i reditelju, svom filmskom ocu, i jednom od potpisnika Proglasa Draganu Bjelogrliću, i bez imalo srama, ne otkrivajući svoje sumnjive poslove, počeo da pljuje po državi.

A DA SE PODSETIMO KAKO JE BIKOVIĆ DO JUČE PRIČAO O VUČIĆU I KAKO JE HVALIO PREDSEDNIKA:

Miloš Biković je još jedan iz plejade glumaca kojima je država dobra samo dok im daje novac za njihove megalomanske projekte, a čim iz objektivnih razloga te donacije prestanu - a ovaj put reč je o ozbiljnoj proneveri i finansijskim mahinacijama - umetnici se sete da se "bore za pravdu", da pričaju o kulturi, represiji, zabranama, zaboravljajući da pomenu milione koje su od te iste države koju sada blate dobili.

A Biković je dobio tačno - 8 i po miliona evra!

Malo li je?! Izgleda da jeste. Koliko košta filmski obraz?