- Video sam izvanredan kompleks koji su naši domaćini napravili za ovu veliku manifestaciju, rekao je predsednik u direktnom uključenju iz Samarkanda u Uzbekistanu. On je nabrojao sve uspešne sastanke koje je danas imao u tom gradu i dodao da se posle ovog događaja polako spremaju za povratak kući u Beograd, u Srbiju.

- Imali smo sastanak s premijerom i zamenikom premijera Uzbekistana, rekao je pa ukazao i na dobar sastanak sa slovačkim predsednikom kog je pozvao u posetu Srbiji što je on i prihvatio te se očekuje da šef slovačke države u Srbiju dođe već do kraja ove godine.

Vučić se sastao sa generalnom sekretarkom Uneska Odri Azule

- Upravo sam završio sastanak i sa generalnom direktorkom Uneska Odri Azule, rekao je Vučić osvrnuvši se na susret upriličen u kongresnom centru “Put svile” u Samarkandu, posle otvaranja 43. sednice Generalne konferencije Uneska.

Potom se okrenuo međunarodnim temama.

O sastanku Si - Tramp

Vučić je podsetio na reči Sija Đinpinga koji je rekao da će tek od januara početi nešto da se kreće. Vučić je rekao i da mu je drago što je sastanak Si-Tramp protekao dobro iako ne moramo da znamo sve njegove detalje.

Ocenio je i da je sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga razgovor jedina dva ravnopravna partnera u svetu.

- To su razgovori dvojice ravnopravnih partnera. Predsednik Tramp nije u situaciji da razgovara sa predsednikom Sijem kao što razgovara sa svima drugima u svetu. To su jedini ravnopravni partneri u svetu. Svi mi smo mali. To su jedini ravnopravni partneri i u ekonomskom i u vojnom i u političkom i u svakom drugom smislu, pojasnio je Vučić, te dodao da je srećan zbog racionalnih i razumnih odluka i dobrog sastanka dvojice predsednika.

"Sačuvali smo našu poziciju u Unesku"

- Sačuvali smo našu poziciju u Unesku i poziciju međunarodnog javnog prava, a naša južna pokrajina kao odvojeni deo - nije, dodao je on pa se osvrnuo i na sirijsko priznanje lažne države Kosovo.

- U Siriji sve očekivano, kako dobiju nalog tako se i ponašaju, dodao je Vučić i pojasnio da ćemo nastaviti svoju borbu za očuvanje Srbije u njenim granicama - ovo je maraton a ne trka na 50 metara, dobro se držimo, rekao je i podsetio da se po ovom pitanju borimo sa nekim od najmoćnijih sila sveta.

O prodaji Lukoila

- Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari, imaju značajan broj maloprodajnih objekata u našoj zemlji, uvoze oko 100.000 tona naftnih derivata, nama ostaje mnogo veći problem - NIS, videćemo da li ćemo to umeti da rešimo u narednim danima..., kazao je Vučić ocenivši da je dobro što je ruska naftna kompanija Lukoil koja posluje i u Srbiji, dogovorila prodaju svoje imovine van Rusije.

- Mali deo problema je rešen, ali nama ostaje veći deo problema, rafinerija NIS-a i nadam se da ćemo to uspeti da rešimo u danima pred nama", rekao je Vučić i dodao da se razgovara sa zvaničnicima Slovačke i Mađarske da se napravi zajednička radna grupa koja bi se bavila rešenjem problema izazvanih sankcijama ruskim naftnim i gasnim kompanijama.

Podsetimo, Lukoil je danas prodat švedskom magnatu u toj oblasti, a NIS-u su takođe uvedene američke sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva.

O podršci Srba sa KiM

- Mene podržavaju Srbi sa KiM, oni podržavaju državu Srbiju, rekao je Vučić na pitanje o Srbima sa KiM koji idu peške za Novi Sad kako bi pružili podršku državi Srbiji i njegovoj politici. On je podsetio da Srbi sa KiM ovako nešto ne rade prvi put i da su to isto radili i prošle godine 12. aprila.

O snimku razgovora Borkovića i Malovića

- Verovali ili ne, tako vam se to pojavilo u javnosti, odgovorio je Vučić na novinarsko pitanje da li zna da se na snimku razgovora Dušana Borkovića i Branka Malovića pominje i njegov brat, pa je potom objasnio i kako je taj snimak nastao.

- Taj snimak napravila je Borkovićeva žena i nastao je pre 9 godina, a onda se ona razvela i pogodite kome ga je dala - svom advokatu Ivanu Niniću da ga pušta u javnost, rekao je Vučić i dodao da se na tom snimku ne čuje ništa drugo nego po ko zna koji put da je njegov brat pošten.

Vučić je kazao da nema ničeg spornog u tom razgovoru koji je objavio nedeljnik Radar

- Nema ništa u tome, osim što je pohvalno rečeno za mog brata da je tražio da niko nikoga ne reketira, munta ili vara. I šta sa tim, osim što je rečeno da mi je brat pošten? Biće zanimljivo šta će sve još da urade i izmisle u naredna dva dana, rekao je Vučić novinarima iz Uzbekistana.

O lažima iz Crne Gore

- Neka nastave da lažu koliko god hoće, ja sam ponosni predsednik Srbije, a u Crnu Goru odavno ne idem sem ako me posao na to natera.

- Samo mi nije jasno što ćute predsednik i premijer te države i što ne kažu da se prekine s uplitanjem predsednika strane države jer ako iko zna da ja nemam veze s tim, onda su to oni..., rekao je Vučić i naglasio da "s njihovim tučama nema nikakve veze", a povodom suludih tvrdnji i provokacija iz Crne Gore da iza incidenata domaćeg stanovništva u Podgorici s turskim državljanima stoji predsednik Srbije Vučić?!