Slušaj vest

Šesnaest miliona evra. Toliki iznos je od 2018. do 2024. godine država Srbija, preko Filmskog centra Srbije (FCS), izdvojila za 60 dugometražnih igranih filmova. Tačno 1.906.386.250 dinara građanskog novca.

Osam i po miliona evra.Toliko je u samo jednoj transakciji dobio od države glumac Miloš Biković za svoj studio Jervolino, za produkciju kratkometražnih animiranih sadržaja, koji je trebalo da zaposli 580 stručnjaka, i snima projekte u Srbiji - a snimao je u Indiji!

Ovo je samo jedan mali deo i pokazatelj izdvajanja novca iz državne kase za filmske radnike u Srbiji, koji taj isti novac nisu utrošili namenski niti proizveli ono na šta su se obavezali!

Njihova režija za sada podrazumeva samo povremeni izlazak na blokaderske proteste, uz intervjue u blokaderskim medijima u kojima će državu - ovu istu, Srbiju, koja im je finansirala filmove, projekte i karijere - napadati i optužiti za sve probleme društva.

Biković postao blokader Foto: Printscreen Danas

Ali da objasne gde je 16 miliona evra? Gde je nestalo 8,5 miliona evra?! Toga u intervjuima nema.

Prema podacima do kojih su mediji došli, od 2018. do 2024. godine Filmski centar Srbije (FCS) izdvojio je za 60 dugometražnih igranih filmova ukupno 1.906.386.250 dinara, odnosno čak 16.293.899 evra.

Iako su sredstva uredno podeljena, rezultati su poražavajući - nijedan od tih 60 filmova nije realizovan.

Dakle, 16 miliona evra narodnog novca nestalo je u projektima koji nikada nisu ugledali svetlost dana. Istovremeno, Udruženje filmskih producenata Srbije nedavno se požalilo da su “ukinuti podsticaji namenjeni domaćim filmovima i serijama”, optužujući državu za urušavanje kinematografije.

Foto: Printkskrin

- Srpska kinematografija danas je na ivici opstanka: gotovo godinu dana ne postoje konkursi Filmskog centra Srbije, ukinuti su podsticaji namenjeni domaćim filmovima i serijama, a oko 40 igranih filmova ne može da bude završeno niti da započne snimanje - navodi se u njihovom saopštenju.

Ipak, prema informacijama do kojih je došao Informer, mnogi od producenata i reditelja su, kada su aplicirali za sredstva, naveli da već imaju obezbeđen deo budžeta, a da im je potreban samo preostali iznos iz državnih fondova.

Pa, gde su sada ti projekti i gde je taj novac?

Posebno se ističe primer reditelja Srđana Dragojevića, najglasnijeg reditelja blokadera. Njegova producentska kuća "Delirium Films" dobila je 2023. godine od Filmskog centra Srbije 72.600.000 dinara, odnosno oko 620.000 evra, za snimanje dva filma:

- "Osmi mart (Harmonika)" - 41.000.000 dinara

- "Mliječni zubi" - 31.600.000 dinara

Poslednji film koji je Dragojević snimio su "Nebesa", iz 2021. godine Foto: Profimedia

Nijedan od ova dva filma još uvek nije realizovan. Ipak, Dragojević bez imalo nelagode drži govore o moralu, pravu i slobodi umetnosti, dok istovremeno u privatne svrhe koristi novac građana koji je trebalo da bude uložen u kulturu.

Na kraju, Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) dodatno je zaoštrilo odnose otvorenim pismom premijeru Đuru Mactu, u kojem su zatražili ostavku ministra kulture Nikole Selakovića. Ovakvi politički istupi umetnika koji su godinama finansirani iz budžeta jasno pokazuju koliko je sistem zloupotrebljen.