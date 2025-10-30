Slušaj vest

Ruski proizvođač nafte Lukoil koji je pod američkim sankcijama, a u čijem vlasništvu je i Lukoil Srbija, prihvatio je ponudu švedskog naftnog giganta Gunvor grup.

U saopštenju kompanije Lukoil se navodi da su ključni uslovi transakcije već dogovoreni, ali prodaju ipak treba da odobri američka vlada.

Foto: Alex Brandon/AP

Gosti "Usijanja" koji su analizirali celokupnu situaciju sa američkim sanckijama naftnim industrijama bili su Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, prof. dr Vladimir Marinković, osnivač Kluba srpsko-američkog prijateljstva i Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku.

Bušatlija je odgonetnuo da li je prodaja Lukoila dobra vest za Srbiju:

- Činjenica je da će promena vlasnika naših stanica značiti da ćemo imati derivate na njihovim pumpama. To je dobra vest, ali mislim da ima samo 112 pumpi. Naša rafinerija neće raditi, ona može da radi još 15 dana, i to mora da se reši. Vrlo smo odmakli od momenta kada se to moglo rešiti, pa sada to može biti rešeno samo na nivou Rusa i Amerikanaca, a mi smo tu kolateralna šteta. Bukvalno više ništa ne možemo da uradimo. Mi nemamo ništa sa Lukoilom, nemam naše akcije, niti išta, a to što će biti žive te njihove stanice, može malo da utiče, ali ne i da reši problem - započeo je Bušatlija.

Marinković je diskutovao zbog čega Lukoil može da bude prodat, za razliku od NIS:

Foto: Kurir, Shutterstock

- Ako može Lukoil, pretpostavljamo da postoji način da se reši i pitanje NIS-a. Ja svakako mislim da je ovo dobar signal u geopolitičkim odnosima, a sve pozitivno u ovom vremenu jeste odlična stvar. Ova dobra vest daje nadu da je moguće rešiti problem sa našom naftnom industrijom, ali zabrinjava to što je vremena jako malo i što će NIS ove godine zabeležiti gubitak. Izgledno u svemu tome jeste da je pitanje koliko oni mogu da izdrže da rade u ovakvim uslovima. Američke sankcije su toliko žestoke da će NIS izgubiti licence za korišćenje računara i operativnih sistema. Sankcije su toliko snažne da bukvalno vraćaju na početak 20. veka.

Marinković se dotakao uloge Rusije u svemu ovome:

- Naravno da oni znaju ka čemu vode ove sankcije i šta će se dogoditi u kratkom periodu, pa se nadam i uzdam, iako ne možemo ništa spektakularno da uradimo, da će naše rukovodstvo uraditi najbolje za građane Srbije.

Đurić je analizirao da li je odobrenje Amerike oko prodaje Lukoila još jedna neizvenost ili stvar koja će samo protokolarno biti završena:

Da li je odobrenje Amerike oko prodaje Lukoila još jedna neizvenost? Izvor: Kurir televizija

- Gotovo sigurno da je samo rutinska stvar u pitanju, ne bi se ovo iznelo u javnost, a da nije već dogovoreno. Ipak, postoje neke razlike, Lukoil je dobio direktne, dok NIS sekundarne sankcije. Ono što je veći problem jeste što nismo članica EU, a kada se uporedimo sa Lukoilom, mi imamo komšije, Bugare i Rumune koji su imali vlasništvo Lukolila u sopstvenim državama, ali je Rusija sankcionisana, međutim postoje presedani gde su dozvolili otkup ili nešto slično. Najočigledniji primer je Gasprom u Nemačkoj, a tamošnja vlada tehnički nije nacionalizovala tu kompaniju, već ju je proglasila javnim interesom za zaštitu energetske sigurnosti, tako da možemo da kažemo da praktično jeste nacionalizovala.

Bušatlija je rekao da su Lukoil objekti koji su prodati zapravo oni koji posluju van Rusije:

- Ima ih raznih, a neki se bave traženjem naftne, pa do prodaje benzina. U februaru 2022. početkom rata u Ukrajini, njima je počela da pada vrednost na Bečkoj berzi. To je padalo do juče, njihova vrednost se prepolovila, tako da bez obzira na to šta je Amerika odlučila, Rusi su išli ka tome da se to proda, a ove okolnosti su samo pospešile da se to ostvari.

Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar je za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji izneo komentar na celokupnu situaciju sa naftnim derivatima.

Foto: Kurir Televizija

- Lukoil je privatna firma, vlasnik je Putinov prijatelj i oni gledaju biznis. Ukoliko Lukoil može ovako brzo da se proda, zasigurno može i NIS. Međutim, za to je potrebno volja, a Rusi je nemaju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

PRITISAK OKO DERIVATA: