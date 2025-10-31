Slušaj vest

Blokader Miša Bačulov uhapšen je danas zbog planiranja da se lažno otruje a za to da optuži Aleksandra Vučića i državni vrh. Kao krajnji cilj mu je bilo izazivanje haosa, prolivanje krvi na ulicama, i u konačnici izazivanje građanskog rata.

Danas su objavljeni neoborivi dokazi o njegovim namerama. Na prvom snimku koji je emitovan se vidi Bačulov koji ulazi kroz kapiju i nosi paket, a zatim izlazi sa nekim i razgovara.

Na drugom snimku vidi se Bačulov koji sedi u prostoriji koja liči na ordinaciju, i razrađuje detalje trovanja sa osobom koja je najverovatnije lekar.

- Ima taj neki lokal kod Kliničkog.. Razumeš tu sam blizu, sve je tu. Tu su lekari dobri - rekao je Bačulov.

- Eto, to je ono što sam ti rekao, moraš da budeš svestan ozbiljnog rizika. Znaš kako, imao sam dve nedelje da razmišljam,i nisam siguran. Da li može da se izvede kako si planirao. Nije život Holivud. I onda sedim i razmišljam. Kada se uvuče paranoja u tebe, koga smeš da pitaš, koga ne. Koga smem da pitam znam da neće ići dalje. Odjednom se ja ekspert za stolice na primer, a ja se kao raspitujem o tome, zbog čega. Dva miligrama ti treba da rikneš, dva miligrama. A ti uzmi jedan pa možeš i od jednog - rekao je sagovornik.

- A na pola ne reaguješ - pitao je Bačulov.

Ne znam, videće to, da ne ispadneš smešan, kaže mu sagovornik.

- Jel ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu - pita opet Bačulov.

Ovako je Miša Bačulov sa lekarom dogovarao trovanje da bi OPTUŽIO VUČIĆA I DRŽAVU Izvor: Informer TV

- Ja ti pričam o ozbiljnim stvarima, vidi ti možeš da isceniraš. Uzmeš miorelaksant, da prestaneš da dišeš, pa da te reanimiraju. Ti si rekao nije fora lajt varijanta, da ne bude trovanje hranom. Znači mora da izgleda ozbiljno brate. Ovo govore filmovi iz mene. Vidi, nije isključena varijanta da hoće da te zaplaše. Hoću da sedneš sa suprugom, Kaćom…

- Mi smo to već prošli.