Slušaj vest

Blokaderski mediji i na Dan žalosti u Srbiji, kada odajemo počast stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, ne prezaju ni od čega kako bi nastavili sa svojim lažima kojima pokušavaju izazvati nove tenzije, mržnju i sukobe! Tako su izmislili da je gradska vlast namerno isključila vodu u Novom Sadu, potpuno ignorišući činjenicu da je novosadski Vodovod i kanalizacija izdao saopštenje o privremenom prekidu u isporuci vode zbog nestanka struje u fabrici vode!

"Zbog ispada 35 kV izvoda Liman-3 iz TS110 kroz 35 kV Novi Sad-4, koji se dogodio u periodu od 9.35 do 9.37 časova, došlo je do nestanka električne energije u fabrici vode i privremenog prekida u isporuci vode", navedeno je jutros u saopštenju JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 11.59.14 AM (1).jpeg
Saopštenje JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad Foto: Printscreeen

"Ekipe EPS-a su, zajedno sa našim električarima, odmah reagovale i napajanje je obezbeđeno iz alternativnog pravca. Trenutno se rešava i preostali problem na trafostanici u okviru fabrike vode, pa se u narednih pola sata očekuje normalizacija vodosnabdevanja i povratak na redovan režim rada. Hvala na razumevanju", saopštilo je ovo preduzeće.

Ne propustitePolitikaGODIŠNJICA TRAGEDIJE ILI KARAOKE?! Blokaderi tugu pretvorili u veselu šetnju, sećanje na poginule gubi se u pesmi i plesu (video)
Screenshot 2025-11-01 114140.png
PolitikaGLUMCI-BLOKADERI DEGUSTIRAJU ESPRESO DOK JE U HRAMU SLUŽEN POMEN: Zaseli u kafić na Petrovaradinu umesto da odaju poštu stradalima u padu nadstrešnice - BRUKA
glumci Novi Sad godišnjica pad nadstrešnice

Međutim i pored ovog oglašavanja javnog preduzeća, blokaderska Nova je kao jednu od udarnih vesti dala informaciju da "u Novom Sadu nema vode, a negde ni struje", pa u nastavku naslova te svoje alarmantne vesti navode "To je, valjda, Vođino izvinjenje u praksi“, aludirajući na sinoćnje obraćanje predsednika Vučića.

nova voda ns.jpg
Lažna vest na portalu Nova Foto: Printscreen Nova

Deo naslova sramnog teksta uzet je iz Tvita blokadera Bojana Pajtića, koji je upravo to napisao u svojoj objavi.

Na to je reagovao gradonačelnik Novog sada Žarko Mićin

"Evo javlja se i Bojan Pajtić glavni ideolog blokada sa čim drugim nego onim što najbolje zna a to su izmišljotine i laži. Vode nije bilo manje od sat vremena zbog problema sa trafo stanicom i nestanka struje što se dešavalo i pre. Ja ću insistirati kod EPS da se trafo stanica rekonstruiše ili zameni kako se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle LAŽ je da je nestanak vode nameran u pitanju je bio tehnički problem koji je otklonjen i vode ima u celom gradu", poručio je Mićin na Iksu.

I to vam je još jednom u praksi dokaz kakvim se lažima koriste blokaderi i njihovi mediji, koji i danas pokušavaju na sve načine, p i na ovaj najprizemniji, da unesu dodatni nemir i mržnju među građane. Koliko je njihovo laćno izveštavanje opasno dovoljno govore komentari na Tviteru (Iksu) ostrašćenih blokadera koji su ovu vest - iako desetinama kilometara daleko od Novog Sada - prihvatili kao tačnu, nakon čega je na toj platformi nastao opšti haos i salve uvreda prema državi.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaKURIR SAZNAJE: Bačulov primljen u Urgentni centar, žalio se na bol u grudima
Miša Bačulov
PolitikaKURIR SAZNAJE: VJT u Beogradu i UKP na VMA češljaju toksikologiju zbog lažnog pokušaja ubistva Bačulova
UKP (1).png
PolitikaEVO KO ZAISTA SEJE STRAH I PANIKU! Blokaderski mediji huškaju na sukobe građana sa državom kako bi okupili što veći broj ljudi, krive vlast za svoja nedela!
Nadstrešnica
Politika"11 LAŽI N1 TELEVIZIJE" Piper razotkriva: Naveo sam samo 11 primera, a ima ih mnogo više, propagandna mašinerija radi punom parom! Ali, USKORO ODGOVORNOST
whatsapp-image-20240611-at-9.14.56-am.jpg
PolitikaNAJMONSTRUOZNIJA LAŽ BLOKADERA DOSAD PREVAZIŠLA SVE Izmislili da su dorćolski blokader-pucač ispred Skupštine i njegova žrtva prijatelji!? Ovako su raskrinkani
Vladan Anđelković požar šator skupština Srbije
PolitikaBLOKADERSKI MEDIJI VEĆ SPREMILI LAŽNE VESTI SA SKUPA U NS! Piper: Sa fantomskim Arhivom javnih skupova slagaće da se u subotu okupilo 95.000 blokadera!
studenti blokada N1 Nova S