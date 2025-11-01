Slušaj vest

Blokaderski mediji i na Dan žalosti u Srbiji, kada odajemo počast stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, ne prezaju ni od čega kako bi nastavili sa svojim lažima kojima pokušavaju izazvati nove tenzije, mržnju i sukobe! Tako su izmislili da je gradska vlast namerno isključila vodu u Novom Sadu, potpuno ignorišući činjenicu da je novosadski Vodovod i kanalizacija izdao saopštenje o privremenom prekidu u isporuci vode zbog nestanka struje u fabrici vode!

"Zbog ispada 35 kV izvoda Liman-3 iz TS110 kroz 35 kV Novi Sad-4, koji se dogodio u periodu od 9.35 do 9.37 časova, došlo je do nestanka električne energije u fabrici vode i privremenog prekida u isporuci vode", navedeno je jutros u saopštenju JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad.

Saopštenje JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad Foto: Printscreeen

"Ekipe EPS-a su, zajedno sa našim električarima, odmah reagovale i napajanje je obezbeđeno iz alternativnog pravca. Trenutno se rešava i preostali problem na trafostanici u okviru fabrike vode, pa se u narednih pola sata očekuje normalizacija vodosnabdevanja i povratak na redovan režim rada. Hvala na razumevanju", saopštilo je ovo preduzeće.

Međutim i pored ovog oglašavanja javnog preduzeća, blokaderska Nova je kao jednu od udarnih vesti dala informaciju da "u Novom Sadu nema vode, a negde ni struje", pa u nastavku naslova te svoje alarmantne vesti navode "To je, valjda, Vođino izvinjenje u praksi“, aludirajući na sinoćnje obraćanje predsednika Vučića.

Lažna vest na portalu Nova Foto: Printscreen Nova

Deo naslova sramnog teksta uzet je iz Tvita blokadera Bojana Pajtića, koji je upravo to napisao u svojoj objavi.

Na to je reagovao gradonačelnik Novog sada Žarko Mićin

"Evo javlja se i Bojan Pajtić glavni ideolog blokada sa čim drugim nego onim što najbolje zna a to su izmišljotine i laži. Vode nije bilo manje od sat vremena zbog problema sa trafo stanicom i nestanka struje što se dešavalo i pre. Ja ću insistirati kod EPS da se trafo stanica rekonstruiše ili zameni kako se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle LAŽ je da je nestanak vode nameran u pitanju je bio tehnički problem koji je otklonjen i vode ima u celom gradu", poručio je Mićin na Iksu.

I to vam je još jednom u praksi dokaz kakvim se lažima koriste blokaderi i njihovi mediji, koji i danas pokušavaju na sve načine, p i na ovaj najprizemniji, da unesu dodatni nemir i mržnju među građane. Koliko je njihovo laćno izveštavanje opasno dovoljno govore komentari na Tviteru (Iksu) ostrašćenih blokadera koji su ovu vest - iako desetinama kilometara daleko od Novog Sada - prihvatili kao tačnu, nakon čega je na toj platformi nastao opšti haos i salve uvreda prema državi.