Rektor je došao među prvima na ovaj, kako su ga najavljivali blokaderi komemorativni skup, iako su scene koje smo gledali prethodnih dana više ličile na žurke i karaoke zabave nego na odavanje pošte stradalima.

Rektor Đokić ostaće u istoriji ove zemlje upamćen po tome što je ne samo dozvolio blokade fakulteta već ih je zdušno podržao, istovremeno kompletno izbegavajući da radi svoj posao - da zaštiti univerzitet!

Prvi čovek Univerziteta u Beogradu, poznat i po tome što je odbio poziv na dijalog predsednika Vučića, danas je u Novom Sadu.

Rektor Đokić na skupu u Novom Sadu Foto: printscreen Informer

Podsetimo, nakon višemesečne blokade koju su studenti Univerziteta u Beogradu sprovodili od decembra prošle godine, deo tih studenata blokadera konačno je pogledao istini u oči i priznao: bili su iskorišćeni od strane onih kojima su najviše verovali - svojih profesora i dekana - koji su ih, na čelu sa rektorom Vladanom Đokićem napustili u najkritičnijem trenutku - kada su te iste (nezakonite) blokade i protesti počeli da se gase!

Upravo to je poručeno u autorskoj kolumni Nađe Vukajlović u listu Danas. Autorka ističe da su studenti u blokadi "stajali rame uz rame sa profesorima, dekanima, rektorom na svakom protestu", ali da je to samo bila "iluzija zajedničke borbe".

Bjelogrlić i Benčina na kafici u NS Foto: Kurir.rs