REKTOR ĐOKIĆ PONOVO S BLOKADERIMA! Nosilac tzv. "studentske liste" u Novom Sadu (FOTO)
Rektor je došao među prvima na ovaj, kako su ga najavljivali blokaderi komemorativni skup, iako su scene koje smo gledali prethodnih dana više ličile na žurke i karaoke zabave nego na odavanje pošte stradalima.
Rektor Đokić ostaće u istoriji ove zemlje upamćen po tome što je ne samo dozvolio blokade fakulteta već ih je zdušno podržao, istovremeno kompletno izbegavajući da radi svoj posao - da zaštiti univerzitet!
Prvi čovek Univerziteta u Beogradu, poznat i po tome što je odbio poziv na dijalog predsednika Vučića, danas je u Novom Sadu.
Podsetimo, nakon višemesečne blokade koju su studenti Univerziteta u Beogradu sprovodili od decembra prošle godine, deo tih studenata blokadera konačno je pogledao istini u oči i priznao: bili su iskorišćeni od strane onih kojima su najviše verovali - svojih profesora i dekana - koji su ih, na čelu sa rektorom Vladanom Đokićem napustili u najkritičnijem trenutku - kada su te iste (nezakonite) blokade i protesti počeli da se gase!
Upravo to je poručeno u autorskoj kolumni Nađe Vukajlović u listu Danas. Autorka ističe da su studenti u blokadi "stajali rame uz rame sa profesorima, dekanima, rektorom na svakom protestu", ali da je to samo bila "iluzija zajedničke borbe".
Nedavno je predsednik Pokreta za preokret (PZP) Janko Veselinović napao na društvenoj mreži "X" rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, optuživši ga da se "krio po ćoškovima kabineta" i koristio studentski bunt da "ugrabi fotelju".
U Novom Sadu danas je i glumačka ekipa predvođena Draganom Bjelogrlićem, koja je tokom pomena žrtvama pada nadstrešnice, sedela i uživala u kafiću na Petrovaradinu.
Kurir Politika