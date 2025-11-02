Slušaj vest

Blokader Miša Bačulov uhapšen je u petak u Novom Sadu, u akciji UKP, a po nalogu VJT u Beogradu pod sumnjom da je hteo da lažira svoje trovanje kako bi onda za navodni pokušaj ubistva optužio vrh države i predsednika Aleksandra Vučića i tako izazvao sukobe koje bi doveli do nasilne smene vlasti.

Snimci kako je Bačulov je u više navrata dogovarao najbolji način za ovu laž sa jednim lekarom isplivali su u javnost. Međutim, i pored nepobitnih dokaza o planovima Bačulova da danas u Novom Sadu isprovocira nemire, blokaderski mediji Nova i N1 su se napravili kao da se sve ovo nije ni desilo!

UKP sprovodi Mišu Bačulova

Kao i uvek, kada im istina i činjenice ne odgovraju i ne uklapaju se u njihov narativ o večitoj i sveobuhvatnoj krivici aktuelne vlasti za sve, blokaderski mediji odluče samo da ih zanemare ili da šturo prenesu vesti parcijalno, tako da uopšte ne bude jaso ni šta, ni zašto se sve desilo.

I dok su danas pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Odeljenja za tokskilokoligu Vojno-medicinske akademije kako bi identifikovali, za sada NN lice, koje je imalo zadatak da Miši Bačulovu obezbedi odgovarajuću dozu otrova "Ricin", koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila njegovo zdravlje, N1 i Nova se već dva dana prave kao da se ništa ne dešava ili bar ne nalaze za shodno da objasne zašto se nešto dešava!

N1 se ograničio samo informacijom da je Miša Bačulov uhapšen, dok je Nova čak piše da razlog hapšenja Bačulova ostaje nepoznat!



Nova je zatim izvestilda da je Bačulov prevezen u Urgentni jer "mu je pozlilo tokom policijskog pritvora", što takođe ne odgovara istini, jer novosadskom odborniku nije pozlilo, nego se požalio na bol u grudima, a lekari su ga odmah pregledali i zadržali i opservaciji.

- Ono što mogu da vam kažem, da je pacijent 43 godine starosti primljen u Urgentni centar zbog bolova u grudima. Inače, anamnestički radi se o pacijentu koji je sportista, trenira, zbog neuzimanja terapije, ono na šta se požalio je bol u grudima i otežano disanje - navela je načelnica prijema Urgentnog centra Marija Milenković na pitanje kakvo je zdravstveno stanje Miše Bačulova povodom informacije da mu je pozlilo tokom policijskog zadržavanja i dodala:



- Pacijent u Urgentnom centru zbrinut u kratkom vremenskom intervalu, da su ga pregledali lekari urgentne medicine pri prijemu, a zatim i kardiolog. Po odluci kardiologa, primljen je u koronarnu jedinicu. Što se nas tiče, za 15 minuta zdravstveni radnici su obavili pregled i prijem, kao i za svakog pacijenta što bi uradio Urgentni centar koji dežura 24 sata, 365 dana u godini

Izjavu doktorke Nova naravno nije prenela, već je samo izvestila da je" Miša Bačulov, odbornik u Skupštini Novog Sada i predsednik grupe građana "Budi heroj", prebačen u Urgentni centar nakon što mu je pozlilo tokom policijskog zadržavanja od 48 sati,".

Ovim su još jednom dokazali da njihovo izveštavanje nije objektivno i da su spremni da zanemare činjenice i istinu kad god im "ne idu na ruku".

Ovako je Bačulov dogovarao da ga otruju!