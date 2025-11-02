Slušaj vest

Obilazak počinje u 10 časova. Stadion bi trebalo da bude izgrađen do 1. maja 2027. godine, imaće 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitektonsko rešenje izradio je Mark Fenvik.

Stadion će imati i šoping centar, fudbalsku akademiju, muzej FS Srbije. Planiran je kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.

UEFA je saopštila da se FSS kandidovao da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

EXPO kompleks obuhvata Nacionalni stadion, zhatim 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije. Ali i svu prateću infrastrukutru, saobraćajnice, prugu Zemun polje - Ekspo kompleks, vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem.

Kamen-temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Vučić 1. maja 2024. godine.