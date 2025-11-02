Slušaj vest

Branislav Đorđević, Dorotea Antić i Anja Pitulić, studenti blokaderi osumnjičeni da su na sastanku organizovanom u prostorijama novosadskog odbora Pokreta slobodnih građana (PSG), održanog 12. marta 2025. godine, planirali nasilni upad u RTS i državni udar, juče su u Zagrebu učestvovali na protestu ispred Ambasade Srbije u tom gradu, koje je organizovao Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti (FPZG).

Svi mediji preneli su vest da je "prosvjed održan ispred srpskog veleposlanstva" u Zagrebu.

NETAČNO!

Foto: Printscreen X

Prosvjed je održan preko puta srpske ambasade!

Građani Zagreba i studenti blokaderi iz Srbije jesu bili u ulici u kojoj se nalazi Ambasada Srbije, ali ne ispred tog zdanja sa zastavom Republike Srbije, već ispred privatne gimnazije "Evropska škola Zagreb", na kojoj je zastava Hrvatske!

Interesantno da hrvatska zastava nije bila na zgradi gimnazije pre samo dve godine, kako se vidi na Google maps.

Ambasada Srbije levo, privatna gimnazija desno Foto: Screenshot

Juče se šahovnica jasno videla na fotografijama sa "prosvjeda" i to interesantno, baš na svim slikama na kojima je troje blokadera iz STAV-a.

Tako su studenti blokaderi iz Srbije u stranoj državi, našem susJedu, sa vrlo značajnim uplivom u blokaderske akcije od početka protesta i blokada fakulteta (Blokadna kuharica) - kao odali počast žrtvama novosadske tragedije, sa zastavom strane države iza sebe i sa transparentom na stranom jeziku u rukama!

Troje blokadera i aktivista organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) u Hrvatskoj su od marta, kada je razotkrivena njihova namera o nasilnom rušenju vlasti na protestu 15. marta u Beogradu, nakon koje je deo učesnika tajnog sastanka uhapšen, a ostali su dan nakon sastanka otišli u Dubrovnik, na festival “Zbor navodne avangarde - Zna Du”. Budući da je tajni plan blokadera otkriven tokom njihovog boravka na hrvatskom festivalu, i da je šestoro aktivista odmah uhapšeno - ostatak ove grupe od tada je u Hrvatskoj, u Zagrebu.

Osim Đorđevića, Antićeve i Pitulićeve, u glavnom gradu Hrvatske nalaze se i Jovan Dražić, Dejan Bagarić i Mila Pajić, koja je juče iz Zagreba zatražila (?!) vanredne izbore u Srbiji.

Mila Pajić na Instagramu traži izbore Foto: Instagram Printscreen