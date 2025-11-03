Slušaj vest

Neprijavljeni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, s kog su blokaderi na kraju poslali poruku "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde", iako i dalje odbijaju svaki dijalog s državom, predstavljao je pokušaj održavanja "opozicione vatre" do izbora, ali i pokušaj kupovine vremena dok se blokaderi ne izbore za prevlast među sobom, smatraju sagovornici Kurira.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da smatra da su svi pomalo nezadovoljni političkim efektima ovog skupa, iako naglašava da je najvažnije da je sve proteklo bez nasilnih incidenata kakvima smo ranije svedočili.

Unutrašnji sukobi

- Neki su očekivali da će biti više ljudi, da će doći do neke spektakularne promene vlasti, drugi su očekivali da će biti možda i manje građana... Kako oni kažu, "pumpalo se jako", ali mislim da ipak većina ljudi nije ni očekivala da će se 1. novembra desiti nešto revolucionarno. Svi su pomalo umorni, a mnogi su u poslednje vreme bili zabrinuti i za ekonomsku situaciju u državi i za svoju bezbednost, o čemu svedoči i da su ljudi upisivali decu na fakultete u inostranstvu ili čak razmišljali o preseljenju... Oni koji su protiv vlasti, i tzv. studentska lista i opozicija pokušavaju da održe tu neku vatru otpora, ovo im je služilo da premoste neko vreme, jer se mesecima ništa nije dešavalo - kaže Radun.

Radun: Ovo se može opisati kao tresla se gora, rodio se miš Foto: Kurir TV

- Smatram da niko nema konkretan odgovor šta dalje očekuje taj blok, jer vlada poprilično velika konfuzija. I unutar njih očigledno postoje trvenja i ne mogu da se dogovore, zato i ne izlaze s listom. Mislim da su se nadali da će izbori biti ranije i da će moći da održe energiju protesta bar do proleća, ali ako na birališta izlazimo za godinu dana, jako će sad teško održati tu vatru opozicionog raspoloženja - kaže Radun, koji se osvrnuo i na poruku koja je poslata sa skupa.

Kljajić: Ključno je da se razgovor o problemima nastavi u okviru zakona Politikolog Vladmir Kljajić govori za Kurir da je skup u Novom Sadu pokazao je da među delom mladih postoji energija i želja za promenama, ali da još uvek nedostaje jasan plan. - Važno je da se ta energija kanališe kroz institucije i dijalog, jer samo tako društvo može ići napred. Država je pokazala zrelost time što je skup protekao mirno, a sada je ključno da se razgovor o problemima nastavi u okviru zakona i evropskih vrednosti. Srbija može da napreduje samo ako se nezadovoljstvo pretvori u konstruktivne inicijative, a ne u podele - ocenjuje Kljajić.

Bez plana

- Poručili su da će se videti i narednih dana, ali nisu najavljeni nikakvi novi protesti, blokade ili druge akcije, niti je predstavljen konkretan plan, za koji verujem da ga i nema. Ta poruka mi je delovala kao da nisu imali šta drugo da kažu, pa "eto, mi smo tu, nešto ćemo raditi, ne odustajemo, pa ćemo videti šta ćemo". U neku ruku, pored svih "pumpanja" i najava eventualne eskalacije situacije, ovo se može opisati kao tresla se gora, rodio se miš. Mislim da je ljudski ipak svima drago što nije bilo incidenata i nije došlo do nasilja i sukoba - kaže Radun.

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da je od samog samog početka protesta svakome bilo jasno da "zloupotrebljavaju veliku nesreću za svoje politikantske svrhe, jer prave političke ideje nemaju".

Kojčić: S porukama koje su poslali upozorili su svoje sponzore da od njih ne mogu ništa da očekuju Foto: Kurir Televizija

Sunovrat

- Imaju želju da dođu na vlast, u toj želji ih podupiru ideološki, logistički i finansijski inspiratori iz inostranstva, a posebno iz ustaških političkih krugova u Hrvatskoj. Prosti dijagram brojnosti njihovih pristalica od marta naovamo pokazuje ne pad, već sunovrat! Njihov je problem što su 1. novembra s porukama koje su poslali upozorili svoje sponzore da od njih ne mogu ništa da očekuju. Ali kao ubeđeni demokrata, želim da ova zemlja ima i kvalitetnu opoziciju, a to znači da ono malo racionalnih slede sledeće metodološko uputstvo: prvo da vide da li makar jedan od njih ima ideju kako da ovu zemlju bolje vodi od postojeće vlasti, da formulišu ideološke principe, koncipiraju ozbiljne programe pa da najzad krenu po selima, varošicama i gradovima Srbije sa ozbiljnim frontmenima, a ne s frikovima koji su im svakom svojom javnom pojavom skidali po 10 odsto glasača. Onda posle 15 godina mogu da očekuju da u parlamentu zauzmu 25 odsto mesta. Sa srećom, junaci! - poručuje Kojčić.