Manji broj blokadera okupio se na platou ispred Narodne skupštine, gde pokušavaju da izazovu haos.

Naime, okupljeni blokaderi bacali su topovske udare, baklje, kamenice i flaše.

Kako se vidi na snimcima, oni bacaju flaše i baklje sa ulice u pravcu prema Pionirskom parku.

Na prvom snimku vidi se kako neko baca staklenu flašu u pravcu parka.

Na drugom snimku vidi se i baklja koja je bačena u istom pravcu.

Kordon policije nalazi se na licu mesta.

