NOVI SNIMCI NEREDA BLOKADERA ISPRED SKUPŠTINE, LETE BAKLJE I FLAŠE: Pokušavaju da izazovu haos u centru prestonice (VIDEO)
Manji broj blokadera okupio se na platou ispred Narodne skupštine, gde pokušavaju da izazovu haos.
Naime, okupljeni blokaderi bacali su topovske udare, baklje, kamenice i flaše.
Kako se vidi na snimcima, oni bacaju flaše i baklje sa ulice u pravcu prema Pionirskom parku.
Na prvom snimku vidi se kako neko baca staklenu flašu u pravcu parka.
Na drugom snimku vidi se i baklja koja je bačena u istom pravcu.
Kordon policije nalazi se na licu mesta.
