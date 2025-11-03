Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane većinske i pristojne Srbije da ostanu mirni, bore nenasilnim sredstvima i ne odgovaraju na provokacije.

On je poručio da su nadležni organi spremni i da će odgovarati na sve što se dešava na ulicama.

- Pozivam sve građane na mir i uzdržanost, budite pametniji, pustite da tuku i pokušajte da ne uzvratite nigde. Nadležni organi će to da reše. Oni nisu hteli ni da štrajkuju glađu već da naprave incident i to na mestu gde se okupljaju drugi. Slobodarski narodi slobodarski i nezavisni se razlikuju od banana država, jer pobeđuju mirom i trpeljivošću - kaže Vučić.

On je dodao da su blokaderima sinoć smetale pesme "Tamo daleko" i "Vidovdan" i dodao da ne zna šta bi hteli da se peva ako mrze te pesme.

- Oni kažu da su isprovocirani blokaderi večeras bili pesmama 'Tamo daleko' i 'Vidovdan'. Zamislite provokacije. Užasna provokacija. Trebalo bi pohapsiti sve u Ćacilendu i kazniti ih zato što slušaju 'Tamo daleko' i 'Vidovdan' - rekao je za Informer.

Vučić je zaključio da je napad blokadera na tzv. Ćacilend bio očekivan posle njihovog prekjučerašnjeg debakla u Novom Sadu.

- Posle višestruko manjeg broja ljudi od očekivanog, nisu mogli da donesu bilo kakvu pametnu i smislenu odluku, kao i mučenja ljudi posle godinu dana torture i maltretiranja Srbije. I onda naravno nervoza i histerija da dođu do izražaja i razume se nečiji tuđi uticaj - rešili su da napadnu simbol slobode i otpora i svim pritiscima, simbol postojanja Srbije, a to jeste Pionirski park ili kako ga već svi popularno zovemo Ćacilend - dodao je Vučić.

Vučić je istakao da je važno da pristalice vlasti pokažu uzdržanost, smirenost, staloženost.

- Polako će stvari dolaziti na svoje mesto, baš kao što najveći deo ljudi u Srbiji sve bolje razume šta je to što se zbivalo svih ovih meseci - zaključio je Vučić.

Naoružani blokaderi

Podsetimo, blokaderi nasilnici koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupština Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, a ponovo su zabeležene nemile scene u srpskoj prestonici.

Naime, skup blokadera prerastao je u nasilje kada su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare i pokušavali da izazovu haos.

Sinoć je uhapšen blokader Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilje i nasilnu promenu vlasti.

MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.