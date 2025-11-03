Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je da je sinoćnji incident ispred Skupštine Srbije namerno izazvan pred početak nove akademske godine i izrazio nadu da će biti dovoljno ozbiljnosti i odgovornosti rektora i dekana na univerzitetima i fakultetima da školska godina počne kako je planirano.

Stanković je rekao da sukob ispred Skupštine baca senku na akademski život.

"Borba za vlast preuzela je primat nad obrazovnim procesom. Ta priča o sukobima koji su sinoć krenuli, ta priča baca senku na akademski život. Ako želimo da imamo pozitivne vesti o uspesima naših studentata kao što imamo o našim srednjoškolcima, moramo da imamo normalnu akademsku godinu'', rekao je Stanković za K1.

Blokaderi ispred Skupštine 1 Izvor: Kurir

Naveo je da još uvek nema informacije o funkcionisanju fakulteta i dodao da je u prethodnom periodu prisustvovao velikom broju razgovora sa dekanima visokoškolskih ustanova i da niko nije pominjao mogućnost da nova školaska godine danas ne počne na normalan način.

''Ono što je izostalo je poziv ministru prosvete da dođe na Pravni fakultet, kao što je inače dolazio, ali bez te ceremonije mogu, važno mi je da Pravni fakultet funkcioniše. Za sada nemam nikakve zvanične najave da bi moglo da bude drugačije'', rekao je Stanković.

Naveo je da su zgrade fakulteta u najvećoj meri odblokirane.

''Ima onih neodgovornih dekana koji su u četvrtak na sednicama Nastavno-naučnog veća držali ispred svojih laptopova 'pumpaj'. I svega toga sam se nagledao, naslušao i načitao raznih tih objava po tim grupama, mrežama, ne znam ni ja gde već'', rekao je Stanković.

On je rekao i da je dobio fotografije iz zgrade Rektorata u Beogradu, koje mu se, kako je rekao, ne dopadaju, a na kojima se vidi ćebad, ali je dodao da nije njegova duznost da se bavi zgradom Rektorata.

Naveo je da mu je kao ministru prosvete cilj da nastava i obrazovni proces budu u granicama zakona i da to podrazumeva da se održavaju časovi aktivne nastave - predavanja, vežbe, konsultacije.

Stanković je naglasio da univerzitet u Srbiji može da postoji, kao i svuda u svetu, samo ukoliko ostvaruje svoju primarnu funkciju, a to znači transfer i unapređenje znanja kod studenta, verifikaciju stečenog znanja i veština kod studenta i mogućnost za dalje usavršavanje na postdiplomskim programima.