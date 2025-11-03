Slušaj vest

Hajka blokadera i blokaderske televizije N1 na svakoga ko nema njihovo, blokadersko mišljenje i stavove ne prestaje, a na udaru je po ko zna koji put i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Uvrede na račun prvog čoveka države koje blokaderi izgovaraju emituju se u programu uživo, dok voditelji i ne pokušavaju da ih prekinu i ukažu im na neprimereno izražavanje, za koje, što je najvažnije, nemaju nikakve dokaze!

Tako je jedan blokader sinoć dočekao svojih pet minuta na N1 tokom kojih je "ustanovio" da šef države ima bipolarni poremećaj i poručio mu da "ide kod psihologa"!

- Imamo predsednika i Vladu koji su veoma neuravnoteženi. Ja bih da poručim našem predsedniku da ode kod psihologa koji će ga dalje uputiti kod psihijatra, koji će mu prepisati lekove da ga drže u stabilnosti neurovnoteženi potezi koji se menjaju. Koliko ja znam psihologiju to su potezi čoveka koji ima bipolar ili neku vrstu psihoze - rekao je ovaj, kako su ga predstavili, student, odnosno blokader .

Ređaju se laži

Podsetimo, ovo nije bio jedini "biser" na N1 tokom njihovog sinoćnjeg izveštavanja o dešavanjima oko Skupštine.

Naime, reporterka sa N1 intervjuisala je nadomak Skupštine dramaturga Ivana Lalića i oboje su se usaglasili da Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, kopira Dijanu Hrku u štrajku glađu!

Glumica prevršila sve mere

Glumica blokaderka Jelena Stupljanin pokušala je da ponizi sve one koji misle drugačije od blokadera nazvavši ih demonima i monstrumima.

Naime, Stupljanin izjavila je da neistomišljenike, svoje sugrađane i građane ove države koji samo razmišljaju drugačije od nje - ne smatra ljudima.