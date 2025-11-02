Slušaj vest

Novinarka CNN-a Kristijan Amanpur, sinoć je još jednom dokazala svoju antisrpsku agendu, koju sprovodi još od 1990.-ih godina. Na svojoj matičnoj televiziji preko video-veze uključila je i programskog direktora N1 Igora Božića, a pod plaštom "brige za novinare", Amanpur je stala u odbranu blokaderskih medija podržavajući njihove tvrdnje o navodnim pretnjama i zastrašivanjima.

Reč je o novinarki koja je karijeru izgradila na ratovima u bivšoj Jugoslaviji, predstavljajući srpski narod kao glavnog krivca i najgoreg zločinca tog vremena. Svetsku popularnost je stekla izveštavajući iz ratne BiH, a najviše svojim opisom generala Ratka Mladića kog je nazvala "kasapinom iz Bosne".

Ta ista Amanpur sada brani novinare koji u Srbiji više nego slobodno rade svoj posao, koje niko ne cenzuriše, koji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na konferencijama za novinare kažu "nema potrebe da pričate gluposti" (novinarka Žaklina Tatalović, prim. aut.), koji mesecima plasiraju zastrašujuće laži - o zvučnom topu, prebijenom dečaku iz Valjeva, pretučenoj studentkinji, upotrebi otrovnog gasa, isceniranoj pucnjavi ispred Narodne Skupštine koja se mogla završiti smrtnim ishodom - i koji na taj način, između ostalog, pokušavaju stvoriti takav razdor među građanima Srbije koji bi doveo do novih nemira i večih sukoba.

U emisiju Kristijan Amanpur uključio se programski direktor N1 Igor Božić, koji je Amanpurovu, kako je navela, izvestio "o pritiscima sa kojima se suočavaju".

Božić je rekao kako su novinari te kuće fizički napadani na ulicama od strane huligana.

"To rade na demonstracijama. Ponekad čak i policajci na demonstracijama napadaju naše novinare iako nose prsluke sa oznakama "press". Nekada nam šalju pretnje i mejlom. Kada nam pošalju mejl i u njemu napišu da znaju gde živimo, koja kola vozimo i ko su članovi naših porodica, onda će reporter morati da dva puta razmisli kako da izveštava", rekao je Božić.

O tome da blokaderi znaju gde žive političari, državni i lokalni funkcioneri, i da su im organizovano dolazili ispred kuća i stanova - programski urednik N1 nije rekao ni reč!

O pritiscima i pretnjama kod američke novinarke govorio je predstavnik medija na kojem sagovornici slobodno bez cenzure i pritiska govore šta im je volja - od optuživanja vlasti, omalovažavanja, pa sve do neosnovanih tvrdnji i prenošenja lažnih vesti.

A da još jednom se podsetimo ko je domaćin emisije - Kristijan Amanpur je u vreme bombardovanja Srbije 1999. godine bila najglasnija promoterka zločinačke NATO akcije protiv našeg naroda. Njen tadašnji suprug Džejms Rubin bio je pomoćnik Medlin Olbrajt, državne sekretarke SAD koja je direktno rukovodila napadom na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Rubin je čak i nedavno, u intervjuu za Albanian Post, poručio da je "ponosan na ono što je NATO uradio 1999. godine". Rubin je kao svedok odbrane nekadašnjeg vođe OVK Hašima Tačija u Hagu posvedočio da je predlog u Rambujeu bio tako napravljen da ga Srbija mora odbiti i da će kada ga odbije, što je obećao Tačiju - NATO bombardovati SRJ!

Tako danas, dok Srbija traži jedinstvo i mir, baš u Danu žalosti za stradalima u Novom Sadu, Kristijan Amanpur koristi podobne da ponovo svetu Srbiju prikaže kao državu bezakonja, na ivici rata, sa "blokiranim medijima", zatvarajući oči pred činjenicom da ti mediji slobodno rade, govore, promovišu blokade ulica, fakulteta, škola, promovišu proteste, nasilne akcije, napade na policiju, napade na profesore, na neistomišljenike.

Ali uz podsećanje ko je Kristijan Amanpur - a nije Srbija zaboravila 1999. niti će zaboraviti - podsetimo se i kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom gostovanju u njenoj emisiji na CNN-u 2023. godine odlučno odbio pokušaje ove novinarke da Srbiju prikaže kao faktor nestabilnosti na Balkanu.

Kada je Amanpur rekla da vidi destabilizaciju u BiH i Vučićevu političku igru gde "jedno kaže u Srbiji a drugo vani", predsednik je prekinuo i rekao:

"TO NIJE TAČNO! Uvek sam podržavao teritorijalni integriret i suverenitet BiH!", a na njenu opasku da to znači da ne podržava Dodika Vučić je mirno ali oštro uzvratio:

"Nemojte mi stavljati vaše reči u moja usta! Srbija podržava Dejtonski sporazum i mir u regionu!".

Taj intervju komentarisao je bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, koji je na Iksu (X) napisao da je Kristijan Amanpur bila "ponižena u intervjuu sa Vučićem".

"Reciklira stare teme razgovora i ne uspeva da sprovede osnovna istraživanja. Mi u Americi znamo da je ona levičarka, a ne novinarka", poručio je tada Grenel.

I kada danas 2025. godine, baš 1. novembra na Dan žalosti u Srbiji, odlučite da stanete rame uz rame sa onima koji su u vreme najgorih godina po ovu zemlju širili opasnu propagandu, sa onima koji su podržavali bombardovanje - sa istim onim glasovima koji su tokom tih najtežih, crnih godina po ovu zemlju širili najstrašnije laži o Srbiji i srpskom narodu i činili sve da se Srbija do kraja zgazi i ponizi - onda se nameće pitanje: da li ste zaista na strani istine i pravde ili služite nepravdi i zlu?